Comunicazione, assegnati i premi Top Communicator of the year

MILANO (ITALPRESS) – Il Club del Marketing e della Comunicazione, in collaborazione con Party Round Green, ha consegnato i premi Top Communicator of the year. La cerimonia si è tenuta a Milano.

Il riconoscimento è andato tra gli altri a Giuseppe Brindisi, giornalista e conduttore del TG4; al virologo Fabrizio Pregliasco; al conduttore Piero Chiambretti; a Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera; al giornalista e scrittore Marino Bartoletti; ad Alberto Brandi, direttore di Mediaset Sport; a Paolo Liguori, direttore editoriale del TGCOM 24; ad Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it; all’attore Germano Lanzoni; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress; a Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè.

“La comunicazione è la struttura portante delle relazioni professionali e dell’agire umano. Coloro che ne sono espressione massima hanno ricevuto l’autorevole riconoscimento dal ClubMC dalle mani delle Donne Marketing e Donne Comunicazione attualmente in carica”, afferma il Presidente Danilo Arlenghi.

A premiare i Top of the year sono state le donne manager della comunicazione: Cristina Cossa, Direttore Marketing Rigoni di Asiago, Miriam Forte, Presidente Gruppo Miriam Forte Consulting, Laura Morino, titolare Morino Studio, Marilena Manzoni, Comunicazione Marketing Unicredit, Laura Adami, L.V. Relazioni Pubbliche.

Foto ufficio stampa Club del Marketing e della Comunicazione.

(ITALPRESS).