Comunicazione, dall’editoria ai prodotti web: l’Arci lancia il contest per la campagna 2024/25

Arci Aps ha lanciato un bando di concorso per la campagna di tesseramento 2024/2025. Oggetto della consultazione è la realizzazione di una campagna di comunicazione che dovrà prevedere la realizzazione della tessera Arci e lo sviluppo di prodotti web (campagna social, animazioni, video, immagini, app) e di prodotti editoriali (poster, locandine, adesivi, cartelline, informative, guide, depliant). Nella scorsa stagione di tesseramento 2023/24 Cura è Rivoluzione l’Arci ha raggiunto il milione di soci. “La campagna di comunicazione di quest’anno – spiega una nota Arci – si rivolge a un pubblico molteplice, differente per età, provenienza, storie e cultura ma il nostro obiettivo è di porre attenzione sempre di più ai giovani. Il progetto di comunicazione richiesto deve tenere conto degli indirizzi generali dell’associazione. L’Arci è, da sempre, fortemente impegnata nella difesa dei diritti civili, sociali, culturali, di cittadinanza attraverso le proprie attività. Il 2024/2025 sarà inoltre scandito da alcuni importanti appuntamenti che ci richiameranno ad una grande partecipazione: le elezioni europee e amministrative, il ventennale della scomparsa di Tom Benetollo, il decennale del Festival Sabir si incroceranno con un quotidiano percorso di proposta politico culturale che punta al maggior coinvolgimento dei soci alla vita pubblica. Viviamo tempi nefasti. La guerra sembra ormai essere l’unico strumento per risolvere le controversie e l’Europa (e non solo!) continua a sterzare a destra, in un contesto politico sempre più polarizzato che favorisce populismo, demagogia e ‘soluzioni facili’ a problemi complessi. Assistiamo ad una costante erosione dei diritti civili e ad uno sdoganamento del razzismo, dell’omofobia, delle discriminazioni. La crisi climatica è una questione globale, un disastro al quale tutti siamo esposti, di fronte a cui tutti siamo vulnerabili. Uno dei principali teatri di questa crisi sono le città e i territori: è nello spazio e nel suo disegno che si ripercuotono i divari sempre più giganti tra ricchi e poveri, nei margini che tagliano i centri e le periferie e confinano in ghetti fasce di popolazione ogni giorno più ampie. Lo spazio pubblico vive ormai un’epoca distopica, in cui vigilano le norme del controllo e del commercio. Attraversiamo e viviamo le città come soggetti passivi, consumatori solitari e i miti del nostro tempo sono le forme più attrattive del capitale. In questo contesto i Circoli Arci sono luoghi di possibilità e spazi del cambiamento, cui vogliamo dare centralità nella prossima campagna di tesseramento. Crediamo nella possibilità di ridefinire la socialità e la solidarietà rinnovando l’urgenza di reti di cura e di interdipendenza a livello globale, regionale e locale. I Circoli Arci sono spazi accoglienti, inclusivi e sicuri, capaci di offrire rifugio, ribellarsi alle disuguaglianze e promuovere partecipazione e attivismo per costruire una vera alternativa democratica e colmare il vuoto siderale fra i cittadini e la politica istituzionale. Luoghi di costruzione politica e culturale, ma anche luoghi di resistenza, in territori, quartieri spesso omologati. agiscono sui e ai margini, uniscono persone di estrazioni e provenienze diverse, ibridano le pratiche e le funzioni, creano moltitudini”. La consultazione, che coinvolgerà tutti i soggetti interessati sul territorio nazionale, si concluderà il 10 marzo 2024 con la consegna degli elaborati entro le ore 12.00.