Comunicazione, “EU Digital Reporting”: contributi fino a 2,7 milioni di euro

Resterà aperto fino al 19 settembre 2024 il bando ‘EU digital reporting’, lanciato dalla Commissione europea per il settore dei media. La Call mette a disposizione 5 milioni di euro per finanziare progetti che favoriscano l’offerta di contenuti informativi digitali multilingue in tutta l’Ue e migliorino l’accesso dei cittadini a informazioni digitali affidabili sulle tematiche dell’UE.

In particolare, i progetti dovranno riguardare la produzione di format digitali, originali, innovativi e multilingue sui temi Ue. I format possono includere contenuti digitali giornalieri/settimanali (audiovisivi, dibattiti, notizie…), copertura in diretta, notizie sul lavoro e le decisioni delle istituzioni dell’Ue, contenuti multimediali (immagini, video, infografiche, visualizzazioni di dati, animazioni, contenuti interattivi), pubblicazione sui social media, contenuti generati dagli utenti, coinvolgimento della comunità.

la creazione di piattaforme online per garantire l’accesso gratuito, la rintracciabilità, la facilità d’uso e la diffusione dei contenuti in almeno 6 lingue dell’UE. Si incoraggia lo sviluppo di media distributivi (portali web, app, newsletter, social media..), nonché l’uso di tecnologie digitali innovative (Intelligenza artificiale, elaborazione dati, realtà aumentata, blockchain).

I progetti dovrebbero mirare al pubblico più vasto possibile, raggiungendo almeno 100.000 visitatori digitali unici dell’UE al mese attraverso le piattaforme. La durata dovrà essere compresa tra 18 e 24 mesi, con inizio entro la fine di giugno 2025.

Il bando è rivolto ad organismi di informazione, organizzazioni del settore dei media, sviluppatori di tecnologia stabiliti negli Stati UE.

Le candidature possono essere presentate da singoli soggetti oppure da un consorzio costituito da almeno due soggetti.

La Commissione prevede di finanziare due progetti. La sovvenzione Ue potrà coprire fino al 95% dei costi totali ammissibili, per un massimo di 2,7 milioni di euro per progetto.