Comunicazione, la Lombardia regina dei social: supera la Campania anche per numero di follower

La Lombardia resta, per il quinto anno consecutivo, la regione d’Italia che ha ottenuto i migliori risultati sul fronte della comunicazione istituzionale sui social. Il dato emerge dall’analisi che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, realizza per misurare l’efficacia sui social media delle regioni. A comunicare i dati del lavoro è una nota di Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa e informazione della Giunta regionale della Lombardia. L’analisi mostra che la Puglia torna al secondo posto (dove era nel 2023) e il Friuli-Venezia Giulia si affaccia al terzo posto con una progressione continua. In coda Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige. Tra i presidenti, invece, Attilio Fontana è quello che mostra il maggior avanzamento, passando dall’11° posto del 2025 al 6° del 2026. Un dato piuttosto significativo anche perché la linea editoriale scelta, ricorda Lombardia Notizie, è molto istituzionale e non personalistica.

Come ogni anno, la classifica è ricavata sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono stati esaminati Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement. Dai risultati del report, che ha preso in considerazione gli account ufficiali delle regioni nel periodo compreso tra il 13 maggio 2025 e il 13 maggio 2026, emerge che la Lombardia ha il primato dell’ampiezza della fanbase (738.767 utenti), superando la Campania ferma a 717.628. Guardando ai presidi, la Lombardia figura tra le sole quattro regioni – le altre sono Puglia, Liguria e Sardegna – che sono attivamente presenti su tutte le piattaforme considerate. “Un risultato importante – commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che conferma ancora una volta l’efficacia del nostro modo di comunicare. Sui canali social di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di informare i cittadini in modo chiaro, diretto e coinvolgente, raccontando concretamente le attività e le iniziative della nostra Regione. Il riconoscimento dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a continuare a investire in una comunicazione sempre più vicina alle persone”.