Comunicazione, reportage indipendenti: Bruxelles stanzia 11 milioni di euro

La Commissione Ue ha pubblicato un bando da 11 milioni di euro invitando a presentare proposte per finanziare reportage audiovisivi indipendenti realizzati da media paneuropei e dedicati a questioni europee. “L’invito è suddiviso in due sezioni: 8 milioni per i media che presentano proposte per la produzione e la diffusione di programmi e reportage su questioni europee, e un ulteriore importo di 3 milioni a disposizione per proposte di servizi di informazione realizzati in lingue nelle quali la copertura mediatica degli affari europei è limitata e/o in cui vi siano i margini per migliorare la diversità dei contenuti informativi sull’Ue”, spiega Bruxelles con una nota. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 maggio 2024. Le convenzioni di sovvenzione dovrebbero essere firmate a settembre.