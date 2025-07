Comunicazione, un convegno analizza l’impatto sull’immagine dei territori

Turismo, cultura, attrattività economica: quanto incidono davvero le campagne di comunicazione pubblica nel trasformare positivamente l’immagine e il futuro dei territori? Se ne parlerà a Napoli lunedì 7 luglio, dalle ore 16:30, in Villa Doria d’Angri (Università degli Studi di Napoli Parthenope), nel corso di un confronto con protagonisti nazionali delle istituzioni, del turismo e del marketing.

L’incontro, dal titolo “La comunicazione pubblica nella valorizzazione territoriale: buone pratiche per la misurazione dell’efficacia delle strategie di marketing” è promosso con il patrocinio della Regione Campania.

L’appuntamento si concentra su un tema attuale per le politiche pubbliche: misurare l’effettivo impatto delle azioni di comunicazione e promozione istituzionale attraverso indicatori concreti, dati e strumenti di valutazione. In un mondo sempre più connesso, in cui i cittadini sono viaggiatori informati e attratti dalle tecnologie, la comunicazione pubblica non può più permettersi improvvisazione o autoreferenzialità. Servono visione, competenza e capacità di misurare, con rigore, ogni investimento.

L’incontro si propone di offrire esempi virtuosi, spunti operativi e una riflessione condivisa sul futuro del marketing territoriale pubblico in Italia con un parterre di relatori di alto profilo che si confronterà su esperienze, modelli e metriche in grado di restituire un quadro concreto dei risultati ottenuti – e delle prospettive future – nell’ambito della promozione pubblica dei territori.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università Parthenope Antonio Garofalo e dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, il dibattito – moderato dal giornalista Salvatore Sagone – ospiterà gli interventi di Barbara Casagrande, (Segretario Generale del ministero del Turismo), Cesare Salvini (Grandi Stazioni Retail), Ivana Jelinic (Ceo di ENIT), Francesco Tapinassi (direttore di Toscana Promozione Turistica e direttore scientifico di BTO), Rocco De Franchi (responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Puglia), Paolo Giuntarelli (direttore generale della Regione Lazio per Turismo e Audiovisivo), Rosanna Romano (direttore generale per Cultura e Turismo della Regione Campania) e Francesco Calza (professore di Management all’Università Parthenope).