Comunità energetiche, Governo punta a 15mila insediamenti entro il 2025

“Sulle comunità energetiche sto chiudendo i particolari, spero proprio di essere in dirittura finale. Avevo già un prodotto chiuso la settimana scorsa, ma non mi convinceva il decalage. Perché non tutti possono partire al 70 per cento di rinnovabili”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del congresso della LegaCoop Piemonte. “Sulla misura ci sono 2,2 miliardi per i Comuni sotto i 5,000 abitanti ma è rilevante il meccanismo tariffario”, spiega ancora evidenziando che “l’obiettivo è di fare nei prossimi due anni oltre 15.000 comunità energetiche”.