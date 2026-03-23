Comunque andrà, la campagna referendaria si concluderà con un insuccesso. Per la Casta, sia chiaro

Mancano poche ore alla chiusura delle urne e perché inizi il responso delle stesse dato dallo spoglio delle schede. Con esso verranno fuori anche informazioni che vanno oltre l’aver dato oppure no il consenso alla miniriforma costituzionale sul riassetto della magistratura. Un tipo di queste ultime sarà l’analisi regione per regione della risposta al quesito scritto a chiare lettere sulla scheda elettorale. Tanto solo per ribadire che agli elettori viene chiesto, rendendo il quesito il più chiaro possibile, se sono soddisfatti di come funziona la giustizia attualmente oppure no.Visto così, il quesito non dovrebbe suscitare alcun dubbio e, sia il barbiere di Agropoli che la sarta di Castel San Pietro Terme, avrebbero deciso, anche solo attingendo al loro vissuto e al loro grado di familiarità con la materia. Confondere poi il quesito de quo con la propria fede politica, sarebbe potuto essere al più un episodio occasionale, da tener di conto solo per elaborare ipotesi non in sintonia con quella considerata. Tale premessa, appena arrivata sui tavoli di lavoro dell’ informazione, ha trovato il suo naturale completamento nella notizia data dal Viminale ieri, dopo le 23. Con essa è risultata infondata la paura che gli elettori avrebbero disertato i seggi. Di essi, quelli che avevano votato fino a quel momento, rappresentavano quasi il 47 % del totale nazionale. È doveroso aggiungere che il dato varia regione per regione. È pertanto prudente attendere la fine dello spoglio per cercare di approfondire quell’aspetto della consultazione in corso. Una seppur scarna riflessione che si può dare per buona fin d’ ora, è che il problema giustizia sta a cuore agli italiani e non poco. Altra considerazione di particolare importanza è quella che, anche in situazioni delicate come tutte le fasi della procedura sotto osservazione, si può affermare che una frangia di giudici ha dato corpo, all’interno della Casta, a un… cast, in cui operano i Magistar. Il loro numero è in costante crescita e, dopo la ANM e il CSM, questa nuova – perchè in via di organizzazione – troup di artisti cerca di dare sempre più cenni sulla propria vera natura. Molti italiani pensavano di aver visto tutto e anche più con l’avvento degli Archistar, nucleo di architetti, questi si, con requisiti di particolare valenza. Per i Magistar la situazione appare di altro genere, certamente rientrante nel genere dell’ Avanspettacolo. Con alta probabilità di retrocedere nella categoria delle sceneggiate. Con la N, non la M, notare bene !