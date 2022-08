Comunque vada, sarà un insuccesso

In Italia la confusione generalizzata, oltre la politica, sta pervadendo anche le istituzioni. La campagna elettorale procede in un modo del tutto particolare, come probabilmente non era mai successo prima. Le formazioni in campo stanno presentando i rispettivi libri dei sogni. Non ci sarebbe da fare nessun commento, se non riportare che già in prima battuta, i soci della bocciofila hanno fatto un’osservazione pregiudiziale. Hanno detto, non in coro ma quasi, che se gli schieramenti riuscissero ciascuno a concretare un decimo del programma che euforicamente si affannano a illustrare agli elettori, sarebbe già grasso che cola. Oltre ciò che potrebbe passare anche per routine, c’è un inedito. I candidati si cimentano, di volta in volta, proponendo una specie di gioco di società: accusarsi a vicenda di chi ha fatto cadere il governo Draghi. Deve essere intervenuta in loro una sindrome del tipo di quelle che si evidenziano nei bambini particolarmente vivaci. Quando gli stessi danneggiano qualcosa di importante, per evitare che i rimproveri degli adulti cadano specificamente su qualcuno di loro, iniziano a incolparsi a vicenda. Ritornando alle trasmissioni elettorali, le stesse da qualche giorno riempiono quasi completamente i palinsesti della maggior parte delle TV. Per ora restano fuori quelle commerciali o delle televendite che dir si voglia, ma non è stata ancora detta l’ultima parola. Pur se si fa non poca fatica a comprendere cosa effettivamente quei profeti da baraccone propongano, ci si rende immediatamente conto che se riuscissero a realizzare anche solo il 10% di quanto promettono, sarebbe già grasso che cola. Si arriva così senza intoppi a esprimere con preoccupazione il pensiero che il peggio debba ancora arrivare. Come se non bastasse, è già successo al Dopolavoro, alcuni hanno già iniziato a levare gli scudi, affermando e ripetendo, casomai qualcuno fosse stato distratto, che per questa volta aveva deciso di non andare a votare. Il corollario, accompagnato da ampio gesticolare, è stato lapidario e difficilmente contestabile: andando i personaggi proposti in parlamento, l’unica situazione che si potrà concretare sarà l’ennesimo scadimento del governo che gli eletti, mai termine risultò più inappropriato, tenteranno di esprimere. Nel contado la presa di coscienza dell’errore commesso sfiduciando il Professor Draghi, viene paragonato a un evento ben più grossolano. I villici, con l’espressione di chi la sa lunga sull’argomento, ricordano che quella persona che non aveva mai avuto l’opportunità di indossare una camicia, quando lo fece, non apprezzando, la sporcò. Mettono nostalgia i ricordi delle varie imitazione dell’Onorevole De Mita, incentrate sulla forte cadenza irpina del suo parlare, senza però mai scadere in forme dialettali, per di più sgrammaticate. Chi si trovi a accendere oggi radio o TV, avrà la netta sensazione di essere tornato al tempo delle radio e televisioni libere, in cui il dolce si latitava. Fosse solo la forma: ciò che difetta nelle comunicazioni dei prossimi onorevoli sono la concretezza e il tasso di concretizzabilità delle fantasie che gli schieramenti politici imboniscono come programmi. Se non bastasse, alcuni personaggi, guarda caso legati a doppio nodo al Cremlino, si arrogano il diritto di dare agli italiani indicazione di voto per il 25 settembre. La scorrettezza di un comportamento simile non merita alcun commento. Intanto evidenzia, se ancora ce ne fosse bisogno, una deriva anti occidentalista di proporzioni allarmanti.

Ciò in quanto la Russia è solo la testa di ponte di un più vasto agglomerato geopolitico, dove chi governa ha fatto credere al popolo che la libertà sia qualcosa che si mangia. Ritornando alla prossima scadenza elettorale ormai vicina, il guaio più grande che potrà fare l’elettorato sarà il disertare i seggi. Potrebbe succedere di tutto e di più. Con la triste prosecuzione che vedrebbe il discutibile nuovo parterre di parlamentari accusare l’elettorato di non aver compiuto il proprio dovere. In qualsiasi modo finirà la vicenda, sarà comunque un insuccesso. Subito dopo ci sarà l’invito dei neogovenanti agli italiani a salire in carrozza. Per andare dove? Un bel di (forse) sapremo, con l’ augurio che cio non avvenga fuori tempo utile.