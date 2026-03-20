Con ArteMIA l’arte diventa mezzo per l’inclusione e l’accessibilità

Organizzazione Aderente: Crhack Lab Foligno 4D

Titolo del progetto/iniziativa: ArteMIA-l’Arte come Mezzo per l’Inclusione e l’Accessibilità

Target di riferimento: persone con disabilità

Stato dell’iniziativa: ricorrente

Periodo di riferimento: dal 2022 ad oggi

Testimonianza

“Perché è bello. Ci siamo sentiti al centro, importanti. È stato emozionante, divertente e utile. Abbiamo conosciuto posti nuovi e ci siamo messi in gioco. Abbiamo spiegato alla gente la cultura e quello che avevamo creato, sentendoci capaci di dare qualcosa agli altri. Abbiamo acquisito cultura e ci siamo sentiti realizzati. Ci siamo sentiti ascoltati, davvero importanti. Abbiamo scritto e letto cose belle e importanti. E soprattutto siamo stati tutti insieme“.

Cosa ha significato per voi il percorso ArteMIA? Questa domanda posta alle e ai partecipanti ha generato una testimonianza collettiva, costruita mettendo insieme frasi e impressioni condivise da più partecipanti, che restituisce bene il senso di sentirsi protagonisti. Una dichiarazione di gruppo che mostra un cambiamento concreto: non solo apprendere contenuti, ma riconoscersi competenti, visibili e ascoltati. La formazione viene percepita come uno spazio che dà valore alle persone e alle loro idee, rafforza la fiducia e trasforma l’esperienza in partecipazione attiva, fino a sentirsi parte di una comunità e capaci di contribuire con la propria voce.

Descrizione dell’esperienza

ArteMIA è un viaggio alla scoperta dell’accessibilità del patrimonio culturale, incentrato sulle opere d’arte conservate in alcuni musei della Regione Umbria (Italia). Il progetto è realizzato attraverso laboratori di Museoterapia (con l’utilizzo della fotografia e della rielaborazione/immersione digitale) e mira a fornire strumenti tangibili (co-creati dai beneficiari stessi) che rendano il museo più accessibile alle persone con disabilità cognitive. L’obiettivo di ArteMIA è promuovere l’accessibilità del patrimonio culturale e coinvolgere le persone con disabilità cognitive in un processo di narrazione creativa finalizzato alla riappropriazione degli spazi, alle emozioni e alla partecipazione attiva alla sfera culturale.

ArteMIA risponde a una sfida centrale: ridurre le disuguaglianze di accesso alla cultura, ai linguaggi espressivi e alla partecipazione sociale, contrastando:

la povertà di strumenti critici per interpretare le trasformazioni (digitali, sociali, culturali);

le barriere all’inclusione (fisiche, sensoriali, cognitive, economiche e simboliche);

la marginalizzazione che limita la partecipazione alla vita comunitaria e ai processi decisionali.

In questo senso, il patrimonio culturale viene considerato infrastruttura sociale: un mezzo per costruire fiducia, appartenenza, autonomia e accessibilità.

Il progetto rafforza queste capacità attraverso un approccio laboratoriale e partecipativo:

pensiero critico : i partecipanti sono guidati a osservare, fare domande, confrontare punti di vista e “dare senso” alle esperienze (interpretazione di opere, narrazioni personali, lettura di contesti e bisogni);

: i partecipanti sono guidati a osservare, fare domande, confrontare punti di vista e “dare senso” alle esperienze (interpretazione di opere, narrazioni personali, lettura di contesti e bisogni); adattamento e resilienza : la sperimentazione artistica aiuta a sviluppare tolleranza alla frustrazione e capacità di riorganizzare strategie;

: la sperimentazione artistica aiuta a sviluppare tolleranza alla frustrazione e capacità di riorganizzare strategie; cooperazione : molte attività sono strutturate in piccoli gruppi con ruoli complementari (ideazione, produzione, cura dei materiali, documentazione), favorendo ascolto, negoziazione e responsabilità condivisa;

: molte attività sono strutturate in piccoli gruppi con ruoli complementari (ideazione, produzione, cura dei materiali, documentazione), favorendo ascolto, negoziazione e responsabilità condivisa; accessibilità come cultura comune: l’attenzione a linguaggi e strumenti inclusivi (multisensoriali, facilitati, digitali/analogici) educa a progettare insieme pensando a tutte e tutti.

ArteMIA contribuisce allo sviluppo sostenibile perché lavora su competenze trasversali che rendono le comunità più eque e capaci di affrontare le transizioni:

consapevolezza delle interdipendenze (persona–ambiente–comunità);

cura degli spazi e dei legami come risorsa collettiva;

responsabilità e inclusione nelle pratiche quotidiane (accessibilità come criterio di qualità);

creatività orientata alla soluzione di problemi reali (adattamenti, comunicazione facilitata, co-progettazione di prodotti/percorsi fruibili).

Le attività rendono concreto il principio che la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale e culturale: una comunità è sostenibile se non lascia indietro nessuno.

ArteMIA agisce in modo integrato sulle tre dimensioni indicate dal framework Unesco:

Cognitiva (sapere) : acquisizione di conoscenze su inclusione, accessibilità, linguaggi artistici, comunicazione e strumenti (anche digitali) per esprimersi e comprendere il contesto.

: acquisizione di conoscenze su inclusione, accessibilità, linguaggi artistici, comunicazione e strumenti (anche digitali) per esprimersi e comprendere il contesto. Socio-emotiva (sentire) : aumento di autostima, senso di autoefficacia, motivazione e appartenenza; sviluppo di empatia e riconoscimento dell’altro; riduzione di ansia sociale grazie a spazi protetti di sperimentazione.

: aumento di autostima, senso di autoefficacia, motivazione e appartenenza; sviluppo di empatia e riconoscimento dell’altro; riduzione di ansia sociale grazie a spazi protetti di sperimentazione. Comportamentale (agire): traduzione delle consapevolezze in azioni: partecipazione attiva, assunzione di ruoli, iniziativa personale, cura dei processi di gruppo, maggiore disponibilità a intervenire nella comunità (anche proponendo idee e soluzioni).

Tra le ricadute osservabili e attese vi sono:

maggiore capacità di prendere parola e rappresentare bisogni e desideri;

incremento della partecipazione a momenti pubblici (mostre, eventi, restituzioni, presentazioni), con un ruolo non solo “fruitivo” ma propositivo;

sviluppo di competenze di dialogo e scelta: i partecipanti decidono temi, forme espressive, modalità di fruizione/accesso e criteri di presentazione;

rafforzamento del senso di cittadinanza culturale, intesa come diritto di contribuire alla vita culturale e alla definizione di spazi e servizi più inclusivi.

Collaborazioni con altre organizzazioni/enti/istituzioni

ArteMIA si fonda su una logica di rete: la dimensione inclusiva e accessibile richiede alleanze educative e territoriali. L’iniziativa è realizzata (o può essere realizzata) in collaborazione con:

scuole e servizi educativi, per l’aggancio di giovani e famiglie;

servizi sociali e sociosanitari, per intercettare fragilità e bisogni specifici;

associazioni del Terzo settore e realtà culturali, per ampliare la partecipazione e le occasioni di restituzione pubblica;

enti locali e spazi civici, per consolidare la sostenibilità dell’esperienza e favorire continuità e impatto sul territorio.

di Giorgia Marchionni e Maria Giovanna Vedovati