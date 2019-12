Con ASviS l’Italia porta l’Agenda 2030 a Expo Dubai

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – Il commissariato generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai e l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) hanno definito una partnership scientifica e culturale a sostegno delle iniziative collegate allo sviluppo sostenibile durante l’esposizione universale che si svolgerà a Dubai da ottobre 2020 ad aprile 2021.

Il commissario Paolo Glisenti e il presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con cui le rispettive organizzazioni si impegnano a collaborare per promuovere il “modello italiano” nell’attuazione dell’Agenda 2030, la progettazione di iniziative e individuare progetti sociali, scientifici, educativi e culturali innovativi sui temi scelti per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

Il commissariato intende promuovere, anche in collaborazione con l’Onu, iniziative sulle questioni della gestione dell’acqua, della tutela della biodiversità, dell’economia circolare, stimolando la partecipazione attiva anche di scuole, Università, centri di ricerca, comunità nazionali e internazionali nei territori e nei Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato.

“ASviS è un Partner strategico per noi – dichiara il commissario per l’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti – poiché coinvolgerà l’intera rete delle associazioni, delle imprese e della società civile che ASviS guida in un confronto di esperienze sui modelli di sviluppo sostenibile legati oggi ad una visione olistica degli aspetti economici, culturali, educativi e sociali”.

Insieme con l’ASviS, la più grande rete italiana di associazioni della società civile creata per diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030, verranno identificate alcune aree tematiche, tra cui l’educazione allo sviluppo sostenibile e la cooperazione interuniversitaria nazionale e internazionale per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Per ognuna di queste verranno individuati i progetti, le attività formative e imprenditoriali che attivano modelli di Global Partnership tra istituzioni, università e imprese. I progetti verranno selezionati in base alla qualità dei partenariati coinvolti con l’obiettivo di promuovere il ruolo scientifico, produttivo e culturale dell’Italia nel Mediterraneo e nel Mediterraneo allargato.

“L’ASviS è onorata di fare la sua parte per valorizzare l’esperienza italiana all’Esposizione Universale”, commenta il Presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini. “Nell’ambito dell’accordo definiremo insieme al Commissariato un calendario di eventi e iniziative con l’obiettivo di costruire un percorso di comunicazione, discussione e confronto in occasione di Expo 2020 Dubai. Nell’ambito di questa collaborazione, l’Alleanza organizzerà una conferenza internazionale sullo sviluppo sostenibile e affiancherà il Commissariato nell’individuazione delle migliori pratiche nazionali e internazionali sui temi dell’Agenda 2030″.

La collaborazione tra l’ASviS e il Commissariato italiano farà sì che la partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai diventi un’occasione di conoscenza condivisa sul tema dello sviluppo sostenibile. A tal fine verrà coinvolto il mondo accademico e realtà imprenditoriali italiane, favorendo gemellaggi e scambi di buone pratiche internazionali, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo allargato.