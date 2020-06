“Con Cdp Venture Capital contributo all’innovazione dell’Italia”

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “In Italia il settore del Venture Capital è poco sviluppato: e anche in questo caso Cdp intende dare il proprio contributo, come già molte altre volte nel corso dei suoi 170 anni di storia, per lo sviluppo dell’Italia”. Ad affermarlo l’amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo intervenendo alla presentazione del piano industriale di Cdp Venture Capital – Fondo nazionale innovazione “un nuovo veicolo che nasce – ha ricordato – per sostenere lo sviluppo del Venture Capital in Italia”.