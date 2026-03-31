Con Cinzia Bevilacqua alla Casina vanvitelliana di Bacoli è un incanto di primavera

Vuoi provare a vivere una giornata di magia ispirata al mito di Partenope?

Fino a domani avrai la possibilità di essere ammaliato dalle Sirene nella suggestiva cornice della Casina Vanvitelliana di Bacoli.

Arte e storia che si fondono in un contesto unico con “l’Incanto delle Sirene” dell’artista campana Cinzia Bevilacqua, in mostra dal 21 marzo fino a domani, 1° aprile, sui due piani del Real casino Borbonico.

Una pittura che ti conduce in una immersione artistica tra miti e leggende dei Campi Flegrei, protagonisti assoluti i quattro elementi di terra, acqua, aria e fuoco.

“Come nella sindrome di Stendhal, l’incanto dell’arte che diventa vertigine nella sua contemplazione”.

Dai colori forti si passa a sfumature intense delle sinuose sirene, simbolo di forza e determinazione femminile. E tanto Mistero, meraviglia, seduzione della figura mitologica che avrebbe dato il nome alla nostra città di Napoli. Accorrete ad ammirare la bravura di Cinzia per vivere momenti di Incanto di primavera!

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