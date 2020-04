Con DS Online Store puoi scegliere la tua auto preferita

DS Automobiles propone ai clienti un ambiente 100% connesso e sicuro, il DS Online Store, per ricercare il proprio modello tra la gamma DS già presente nell’esclusiva rete dei DS Store, che gli potrà essere consegnata a domicilio grazie al servizio DS Delivery Valet. Lo Store offre un’esperienza unica per la ricerca di una nuova DS da PC, tablet o smartphone. All’interno è possibile ricercare un modello vedendo le auto disponibili nei DS Store più vicini al proprio luogo di residenza, scoprendone tutte le caratteristiche tecniche e le versioni disponibili. vTutte le normali tappe di scoperta delle auto a disposizione vengono dematerializzate, inoltre nel DS Online Store è possibile anche verificare le diverse soluzioni di finanziamento disponibili attraverso il simulatore. Una volta individuato il modello di interesse da parte del cliente sarà possibile mettersi in contatto con il DS Expert Advisor che potrà condurre il cliente nelle tappe successive dell’acquisto della sua nuova DS, utilizzando il mezzo di comunicazione che il cliente riterrà più opportuno, inclusa la possibilità di una videochiamata.

L’ultima fase, una volta concluso l’acquisto, sarà quella della consegna dell’auto che potrà avvenire, grazie al servizio DS Delivery Valet, direttamente a domicilio del cliente, attraverso un rigoroso protocollo che eviterà contatti ravvicinati con il personale addetto alla consegna. Inoltre l’auto godrà di una procedura di sanificazione attraverso prodotti e trattamenti specifici che ne garantiranno l’assoluta sicurezza per il cliente. Il DS Expert Advisor rimarrà comunque a disposizione del cliente, dopo la consegna per accompagnare il cliente, sempre attraverso una comunicazione a distanza, alla scoperta di tutte le caratteristiche che rendono unico e distintivo un modello della gamma DS.

“L’attuale situazione ha fatto sì che l’esperienza di acquisto si sia evoluta e i clienti oggi si siano abituati a modificare radicalmente le modalità con le quali entrano in contatto con i brand. DS Automobiles dimostra la propria avanguardia adattandosi alle nuove esigenze del mercato grazie a DS Online Store e alle sue funzionalità, che permettono di ricercare una nuova DS e di entrare in contatto con i DS Expert Advisor a distanza, quindi in totale sicurezza” dice Francesco Calcara, Managing Director DS Automobiles Italia.

“La nostra rete esclusiva di DS Store segue il cliente con la stessa attenzione in tutto il processo di acquisto, dalla fase informativa fino alla consegna, che può essere fatta a domicilio grazie al DS Delivery Valet. Anche in questo DS Automobiles dimostra di offrire al cliente un’esperienza unica” conclude Calcara.

