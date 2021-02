Con è-Berlingo Citroèn completa la versatilità del multispazio

Con il nuovo Citroèn è-Berlingo, gli amanti della vita attiva troveranno il partner ideale, funzionale e polivalente per vivere il tempo libero, con in più tutto il comfort della motorizzazione elettrica. L’elettrificazione di Berlingo offre la fluidità e la silenziosità del motore elettrico e un’autonomia fino a 280 km (ciclo WLTP). Tutta la comprovata funzionalità di Berlingo, senza compromessi, per adattarsi alle esigenze di tutti, con un ampio volume interno, modularità e praticità. è-Berlingo è disponibile in 2 lunghezze e può accogliere fino a 7 persone. Mantiene il generoso spazio a bordo, i 3 sedili posteriori singoli, il tetto multifunzione Modutop e il lunotto posteriore apribile. Una guida facilitata dall’Head-up Display e dalla nuova strumentazione digitale con schermo ad alta definizione da 10″, che visualizza tutte le informazioni utili per il conducente e i suoi passeggeri.

“L’elettrificazione di Berlingo soddisfa un duplice obiettivo: proporre un’autonomia sufficiente e non scendere a compromessi sulla praticità per permettere ai nostri clienti di vivere le loro attività in tutta la loro diversità” dice Laurence Hansen – Direttrice Strategia e Prodotto Citroèn. “è-Berlingo porta nel loro quotidiano maggiore serenità grazie ad una guida fluida e silenziosa, la soddisfazione di viaggiare preservando la qualità dell’aria e il controllo del loro budget. Elementi che rappresentano importanti aspettative di questo tipo di clientela e che sono strategici per un segmento in cui il tipo di carrozzeria voluminosa presenta vincoli particolari in termini di emissioni di CO2 e di consumi. Siamo fieri che Berlingo, il creatore del segmento dei Multispazio per il tempo libero, sia tra i primi ad offrire quest’alternativa”.

