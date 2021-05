Con gli scooter BMW C 400 X e C 400 GT arriva Why-Buy Evo di Motorrad

BMW Bank annuncia il lancio del Nuovo Leasing Operativo WHY-BUY EVO su tutta la Gamma BMW Motorrad. Why-Buy Evo, prodotto innovativo nel panorama delle due ruote, rappresenta un ulteriore passo avanti nel modo di offrire un servizio di mobilità ai nostri clienti. “Stiamo assistendo alla nascita di nuovi trend di mercato anche per il mondo delle due ruote, con Clienti sempre più alla ricerca di soluzioni flessibili e personalizzate che possano permettere un utilizzo spensierato e facilitare una sostituzione della moto in relazione alle scelte del Cliente” ha dichiarato Enrico Mascetti, CEO della Filiale Italiana di BMW Bank. “Why-Buy Evo risponde a questo cambiamento con concetti chiari, semplici e la facilità di accedere a contenuti di servizi costruiti sulla base delle specifiche esigenze individuali”. I concetti chiave del prodotto sono quindi, facilità perchè esiste un unico canone omnicomprensivo basato sul pacchetto di servizi desiderati. Modulabilità perchè i pacchetti di servizi possono essere costruiti con un’intensità crescente e diversa e sono di immediata comprensione e chiarezza. Flessibilità perchè prevede anticipi, durate e chilometraggi personalizzabili oltre a costi di uscita anticipata chiari -ove applicabili- con un occhio attento alle opportunità di sostituzione del motoveicolo.

Sono disponibili pacchetti diversi che comprendono una parte sempre inclusa, comprensiva di RCA, bollo, manutenzione ordinaria e assistenza, ed una parte opzionale, a scelta del cliente, con contenuti via via più completi come: Silver che oltre ai servizi inclusi, comprende anche l’incendio e furto e rottura Cupolino. Gold che al Silver aggiunge la copertura collisione. Platinum che al Gold aggiunge l’offerta con la Mini Kasko. Platinum PLUS che completa l’offerta Gold con la Kasko in caso di distruzione totale del motoveicolo, in alternativa al pacchetto Platinum.

Il nuovo prodotto, rivolto a Privati, Liberi Professionisti e Imprese si aggiunge così alla gamma di prodotti e servizi che BMW Bank è in grado di offrire ai clienti Motorrad, garantendo così una piena e completa Brand Experience all’interno del mondo BMW.

Il lancio di Why-Buy EVO supporterà la campagna di comunicazione BMW Motorrad sui nuovi Scooter C 400 X e C 400 GT con una proposta che prevede: Anticipo Zero, 36 mesi e pacchetto Silver (con RC, Bollo, Manutenzione BMSI 3 Anni / 30.000 Km, Incendio, Furto, Assistenza, Eventi e Cupolino) a partire da 232 Euro al mese.

La grande attrattività e forza della campagna si sintetizza per il cliente nella possibilità di accedere all’offerta con una formula ad Anticipo Zero inclusiva di servizi completi e la possibilità quindi di salire subito in sella per un’indimenticabile esperienza di guida. “BMW Motorrad continua a rinnovare la propria offerta -dice Salvatore Nicola Nanni, Direttore di BMW Motorrad Italia- con moto nuove, tecnologie all’avanguardia e grazie alla collaborazione con BMW Bank anche soluzioni di acquisto innovative. A partire dall’8 maggio saranno disponibili presso i Concessionari BMW Motorrad i nuovi mid size scooter, i C 400 X e C 400 GT, che si rinnovano tecnologicamente, guadagnano l’omologazione Euro 5 e garantiscono il massimo piacere di guida per il commuting urbano. Con il leasing operativo Why-Buy EVO che affianca le altre soluzioni d’acquisto vogliamo offrire al Cliente un ulteriore opportunità di scegliere in maniera trasparente servizi e non aver altro pensiero che godersi quotidianamente il proprio scooter”.

