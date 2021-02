Con i bambini lancia “Comunità educanti”, nuovo bando per il Terzo Settore

Favorire la costruzione e il potenziamento di ‘comunita’ educanti’ efficaci e sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi di bambini, bambine e adolescenti: queste le ‘finalita’ del ‘bando per le comunita’ educanti”, promosso dal’associazione ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile. Nello specifico lo strumento e’ rivolto al mondo del Terzo settore e si propone di identificare, riconoscere e valorizzare le comunita’ educanti, intese come comunita’ locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilita’ nell’educazione e nella cura di bambini, bambine e adolescenti che vivono nel proprio territorio. “Per far nascere una comunita’ educante – informa ‘Con i bambini’ – e’ necessario coinvolgere tutti i soggetti del territorio, per riportare i giovani e le loro famiglie al centro dell’interesse pubblico. Condividendo strumenti, idee e buone pratiche, e’ possibile raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita dei minori, che diventano non solo destinatari dei servizi, ma soprattutto protagonisti e soggetti attivi delle iniziative programmate e attivate”. Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma Cha’iros, raggiungibile da www.conibambini.org, entro il 30 aprile 2021.