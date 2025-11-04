Con il brano “Telephone Tango” Francamente entra in Carosello Records

Roma, 4 nov. (askanews) – “Telephone Tango” è la nuova canzone di Francamente in uscita oggi 4 novembre per Carosello Records, che inaugura la collaborazione tra un’artista dal timbro e dalla personalità inconfondibili, che unisce canzone d’autore ed elettronica, e la storica realtà discografica indipendente, da sempre al fianco di cantautrici e cantautori di grande qualità.

Dopo la preghiera laica e innamorata, sacra e dissacrante, di “Zagara”, l’artista torna con una canzone dall’anima intensa e fortemente autobiografica. Nel brano Francamente fotografa con grazia ed efficacia, con affetto e un pizzico di nostalgia, ciò che porta con e dentro di sé di Berlino, città in cui ha vissuto per quattro anni. Un luogo speciale, che l’ha cresciuta e le ha lasciato tanto, in primis un modo di intendere la vita e di abitare il mondo, libero e plurale, accogliente e dinamico: il cielo è come mi hai insegnato, senza muri, cosce fuori, angeli sui treni quando piove.

A intrecciarsi con questo viaggio nei ricordi, che si muove tra raffinato cantautorato e tappeti di elettronica densi di sfumature luminose, c’è Milano, la città che ora è il suo presente. Due realtà che trovano nella musica e nell’anima della cantautrice la loro congiunzione. “Telephone Tango nasce dal rumore di un macchinario simile a un telefono. Insieme a Goedi (alias Diego Montinaro) – con cui produco e scrivo la mia musica – lo abbiamo ascoltato a ripetizione fino al formarsi nella mia testa di un’idea di connessione tra Berlino e Milano”, racconta Francamente. “Tra le due città c’è un legame che ha come risultato la mia identità e che assomiglia a un ballo senza sosta, poiché solo attraverso il movimento si scopre se stessi/e”, aggiunge.

La cantautrice, scelta per aprire alcune date del tour di Carmen Consoli, sarà in concerto questa sera al Teatro Verdi di Firenze e il 6, 7 e 8 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.