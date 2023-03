Con il nuovo EV 9 Kia mostra gli occhi della tigre digitale

ROMA (ITALPRESS) – Un quarto d’ora di ricarica per un’autonomia di 239 km. E’ questa una delle tante caratteristiche uniche della nuova EV9, il Suv full electric sette posti di Kia in vendita dalla seconda metà dell’anno. Progettato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP) concepita per i veicoli elettrici, che hanno una ripartizione dei pesi concentrata in basso, l’EV9 arriva a 541 km di autonomia massima, offrendo anche, grazie al sistema Highway Driving Pilot, la possibilità di un pieno utilizzo del livello 3 di guida autonoma. L’EV9 è lungo 5 metri e un centimetro, per due metri meno due centimetri di larghezza e un’altezza di 1.755 millimetri. Tutto questo si unisce a un passo di 3,1 metri e ruote di grandi dimensioni da 19, 20 e 21 pollici a seconda delle versioni e degli allestimenti.

Le linee sono semplici e dure però non impattano sul coefficiente aerodinamico di appena 0,28, anche grazia al pacchetto 3D Kia con ruote aerodinamiche e prese d’aria integrate nel paraurti anteriore. Invece sulla parte alta del frontale i designer coreani hanno inventato la “Digital Tiger Face” con due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti ai lati di ciascun proiettore. Una “faccia cattiva”, enfatizzata da un sistema di illuminazione dinamica sequenziale che contraddistinguerà tutti i futuri modelli elettrici di Kia. Del nuovo EV9 esiste anche una versione GT-Line, con colori specifici in cui domina il nero. Una volta a bordo, l’abitacolo offre due opzioni per le tre file dei sedili: sette o sei posti. Non solo, sull’EV9 c’è la possibilità di movimentare i sedili delle file posteriori adattandoli alle varie esigenze: dal divano a 3 posti ai sedili indipendenti a due posti girevoli, consentendo di sdraiarsi. Tutto questo tenendo anche conto della Design Sustainability Strategy di Kia, con l’obiettivo di eliminare gradualmente l’uso della pelle a favore di materiali bio come mais, canna da zucchero e oli naturali. L’obiettivo di Kia è di incrementare fino al 20% l’utilizzo di plastica riciclata sul totale entro il 2030. Sei le diverse combinazioni di colori previste per gli interni di EV9 e spaziano da un moderno grigio chiaro a eleganti tonalità naturali fino a quella specifica della versione sportiva GT-Line. Venendo alle prestazioni, la batteria da 99,8 kWh utilizza un motore elettrico da poco più di 200 cavalli, che secondo i dati preliminari fa scattare l’EV9 da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. La versione a quattro ruote motrici, si distingue invece per la presenza di due motori elettrici che complessivamente erogano 384 cavalli offrendo una coppia di 600 Nm, e consentono di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,0 secondi. Ma si può fare ancora meglio, con l’opzione Boost, grazie a cui potenza la coppia tocca i 700 Nm e il tempo per accelerare da 0 a 100 km/h scende a soli 5,3 secondi.

Il Boost però non è meccanico, ma si tratta bensì di un software in vendita sul Kia Connect Store. Sempre sullo store della casa coreana si può arricchire l’equipaggiamento standard, scegliendo e aggiornando le funzionalità e le applicazioni on demand senza dover essere obbligati a recarsi in concessionaria. Come già per altri modelli, le batterie dell’EV9 offrono la possibilità di rivendita dell’elettricità non utilizzata alla rete.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).