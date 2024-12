Con la giornata “Sport, disabilità e inclusione”, prosegue la X edizione del “Premio Fausto Rossano”

Prosegue con la giornata “Sport, disabilità e inclusione”, la decima edizione del “Premio Fausto Rossano – Festival di Cinema del Sociale e della Salute Mentale”, a ingresso libero, che ha per titolo “Persone” e si concluderà il 7 dicembre 2024 al Teatro Bolivar con la serata di premiazioni. Il Festival, ideato dal direttore organizzativo Marco Rossano e diretto artisticamente da Sergio Sivori, comprende 36 opere selezionate per il concorso, provenienti da 13 Paesi diversi e suddivise in 5 categorie con giurie di esperti presiedute dalla giornalista Titta Fiore: Cortometraggi, Focus Campania, Studenti, Laboratori e Animazioni.

Oggi, lunedì 2 dicembre, dalle 19.00 alle 23.00, al Fruit Village Arena PalaBarbuto (viale Giochi del Mediterraneo), in collaborazione con Mosaiko Enterprise, alla presenza di Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Luca Di Costanzo, consigliere della IX Municipalità e Vittorio Abete, delegato Regionale Campania Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, verrà presentato il libro “Il pallone è una cosa seria” di Antonio Supino. La serata proseguirà con due proiezioni fuori concorso: “Come una ruota che gira” (44’, Italia, 2023) di Marco Rossan alla presenza del regista e del protagonista). “Libera di Volare” di Mariangela Correale (23’, Italia, 2024) di Elio Nubes De Filippo e Jessica Squillante, alla presenza dei registi e della protagonista. Al dibattito successivo, presentato e moderato da Ettore De Lorenzo, giornalista RAI, interverranno Luigi Paola, capitano della nazionale italiana di pallanuoto paralimpica, Imma Cerasuolo, campionessa paralimpica Olimpiadi di Atene 2004, Angela Procida, campionessa di nuoto e ciclismo paralimpico, Vincenzo Spinelli, campione di basket in carrozzina presidente dei Crazy Ghosts Pontecagnano, Mariangela Correale, campionessa di Wheelchairdance, Andrea Scotti Galletta presidente Waterpolo Lions.

Martedì 3 dicembre, il Festival si sposterà all’ASD Kodokan Sport Napoli, (piazza Carlo III, 1) per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, in collaborazione con ASD Kodokan Sport Napoli, GESCO e l’associazione La Scintilla.

Mercoledì 4 dicembre, nella mattinata, presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (via San Giuseppe dei Nudi, 80), l’Associazione Premio Fausto Rossano ospiterà gli Stati generali del cinema accessibile per ciechi e ipovedenti, organizzato da Allelammie Lucania Film Festival. Le proiezioni delle opere in concorso continueranno all’Ex Opg Je so’ pazz (Casa del Popolo, via Imbriani 218), a partire dalle ore 19.00.

Il Premio Fausto Rossano gode del contributo della Regione Campania e della Film Commission, del sostegno del Pio Monte della Misericordia e della Fondazione Paolo Tortora & Valentina Abbruzzeso Tortora e del patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento Scienze Sociali. L’illustrazione creata per il Premio, che verrà consegnata ai vincitori, è dell’artista napoletano, storico dell’arte e straordinario illustratore, Spiff, al secolo Andrea Maresca.