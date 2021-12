Con la morte dei 3 operai torinesi schiacciati dalla gru non si contano più gli incidenti sul lavoro. Una strage continua

di Roberto Tumbarello

La procura ha aperto un’inchiesta. Ma non è un argine alla carneficina quotidiana. Se ne apre più di una al giorno dalle Alpi alla Sicilia che finiscono nel nulla, solo piccole multe. Una presa in giro. Nei primi 10 mesi dell’anno sono già 1017 le vittime. Più di 100 bimbi orfani al mese, tre al giorno. Non basta il cordoglio. Bisogna aumentare i controlli. Anziché potenziare la prevenzione, finora è convenuto alle aziende risarcire le famiglie. Dobbiamo aspettare che aumentino gli incidenti perché convenga tutelare la vita degli operai? Oppure augurarci una nuova crisi perché scarseggi il lavoro?

Solerti carabinieri sfidano Graziano Mesina quasi ottantenne a un’ennesima evasione. Finora ne ha collezionate otto

Non credo che ci siano altri detenuti così anziani. La legge è tollerante con la terza età tranne col più famoso esponente del banditismo sardo, con la mania delle evasioni. Ne ha tentate una ventina in 40 anni trascorsi in prigione. Otto gli sono riuscite. Da un treno in corsa, dall’ospedale, persino da un carcere di massima sicurezza. Fa tenerezza. Tanto che a Orgosolo è conosciuto come Grazianeddu. Nel 2004 il Presidente Ciampi gli concede la grazia. Ma la libertà e il lavoro onesto non fanno per lui e riprende a delinquere. Finché la salute lo assisterà continuerà a progettare reati e fughe.

Per metterci gli uni contro gli altri e odiarci a vicenda, ci fanno credere che l’umanità si divida tra destra e la sinistra

Invece, la diversità naturale è tra: credenti e laici che convivono pacificamente. Persino i farmaci, che curano la salute sono di tendenza opposta. Il politico non è più valutato per i risultati ma per il partito che rappresenta. Seppure Draghi ha portato il PIL a livelli mai raggiunti, c’è chi lo contesta perché non è della sua destra né della sua sinistra. Mentre le elezioni consentono di scegliere la coalizione che si ritiene più conveniente per il benessere economico e morale della famiglia, in Italia molti tifano per il partito che gli è più simpatico, commettendo un crimine contro i propri figli.

Come mai Mattarella si rifiuta di proseguire per un solo anno la sua permanenza al Quirinale? Chi glielo impedisce?

Su 60 milioni di italiani abbiamo solo due uomini validi su cui poter contare: Mattarella e Draghi. Purtroppo non ci sono altre persone di spicco. Sono pochine, ma meglio così che niente. Se entrambi amassero la patria, rimarrebbero al loro posto. Invece, uno vuole andare in pensione e l’altro è indeciso tra il Quirinale e Palazzo Chigi, cioè a capo del governo, dove sta ottenendo ottimi risultati. Sarebbe pure saggio che Mattarella rimanesse dov’è, così il suo successore sarebbe eletto dal nuovo parlamento, ridotto di un terzo, dove i deputati da 630 saranno solo 400 e i senatori 200 anziché 315.