Con la nuova BMW iX3 la casa di Monaco battezza la “Neue Klasse”

MILANO (ITALPRESS) – Da Milano a Cortina solo andata, senza bisogno di ricaricare. Si presenta cosi la nuova BMW iX3 con la quale la casa di Monaco battezza ufficialmente la “Neue Klasse”, un progetto che non si limita all’elettrificazione, ma riscrive il DNA del marchio puntando su digitalizzazione e circolarità.

Le proporzioni da vero Sport Activity Vehicle sono esaltate da un linguaggio stilistico essenziale e muscoloso. Il frontale è dominato dalla calandra a reni BMW a sviluppo verticale, più piccola degli ultimi modelli, un omaggio colto alle vetture degli anni ’60, ora spogliata del cromo per lasciare spazio a una firma luminosa dinamica. La pulizia delle linee non è solo estetica: con maniglie a filo e superfici levigate, i progettisti hanno ottenuto un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,24.

Luci a led anteriori e posteriori, logo BMW ridisegnato, bagagliaio molto capiente e un piccolo vano sotto il cofano anteriore. Cerchi da 20″ standard ed opzionali da 21″ e 22″. L’abitacolo, estremamente generoso grazie all’architettura nativa elettrica, mette al centro il guidatore senza trascurare il comfort dei passeggeri.

Con il BMW Panoramic Vision le informazioni non sono più confinate in un piccolo cluster, ma proiettate sull’intera larghezza del parabrezza. Il tutto è armonizzato dal BMW Operating System X, che integra display, luci e suoni (grazie al soundscape HypersonX). Notevole l’impegno sul fronte “green”: i sedili Econeer, dal design minimalista, sono realizzati al 100% con PET riciclato. Sei le posizioni del sedile guidatore, regolate elettricamente, con memoria e riscaldato. Volante di nuovo disegno, di serie, sport ed M. Ricarica wireless per due telefoni, Sotto la scocca si trova la sesta generazione della tecnologia BMW eDrive.

La versione di lancio iX3 50 xDrive ha una potenza di 469 CV (345 kW) e una coppia di 645 Nm. I 100 km/h vengono raggiunti in 4,9″ e l’autonomia raggiunge gli 805 chilometri. Grazie all’architettura a 800 Volt, la ricarica è rapida : in 10 minuti, presso una stazione ultra-fast da 400 kW, si recuperano 372 km di percorrenza. La iX3 non è solo un mezzo di trasporto, ma può essere utilizzata nella rete domestica con la la ricarica bidirezionale. Con le funzioni Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid, la vettura può alimentare la propria abitazione o restituire energia alla rete nei momenti di picco, trasformandosi in un vero powerbank mobile.

La gestione è totalmente digitale tramite la My BMW App che permette persino di utilizzare fino a dieci contratti di ricarica diversi e di monitorare la curva di potenza in tempo reale. La sicurezza alla guida usufruisce di quattro “super cervelli”, computer ad altissime prestazioni con una potenza di calcolo venti volte superiore ai sistemi attuali. BMW è il primo produttore ad aver ottenuto l’approvazione per i sistemi Adas secondo la nuova normativa.

Attivando il pro pilot il BMW Motorway Assistant permette di togliere le mani dal volante per lunghi tratti autostradali cambiando corsia soltanto volgendo lo sguardo a destra o a sinistra, con conferma visiva, mentre il City Assistant riconosce i semafori, arrestando e facendo ripartire l’auto autonomamente. Anche il parcheggio automatico è a portata di mano alla sinistra del volante e appare solo quando la funzione è disponibile. E’ il concetto di Symbiotic Drive: un’interazione fluida nella quale l’intelligenza artificiale supporta il guidatore in modo discreto, ma infallibile.

L’”Heart of Joy” è l’unità di controllo che gestisce dinamica e trazione con una velocità dieci volte superiore al passato. L’abbiamo provata sulla Milano Venezia e sull’autostrada del Brennero oltre che in val Badia e in val Pusteria e su strada la iX3 si guida con precisione chirurgica, la risposta a ogni input su sterzo e acceleratore è istantanea. La sensazione è quella di una fluidità totale, enfatizzata dalla funzione Soft Stop, che garantisce frenate vellutate eliminando i fastidiosi sussulti tipici delle auto elettriche. Nella guida quotidiana, il 98% delle frenate avviene tramite recupero energetico, riducendo l’usura dei freni a frizione quasi a zero. La BMW iX3 50 xDrive, fabbricata a Debrecen (Ungheria) costa 69.900 euro.

