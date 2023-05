Con l’allestimento Extreme, continua l’evoluzione di Dacia Spring

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Spring, lanciata nel 2021, ha incontrato il favore del pubblico con oltre 110.000 ordini. Nel 2022, si è affermata come la terza auto elettrica più venduta a privati in Europa. Spring ha ricevuto numerosi premi e la sua efficienza è stata riconosciuta soprattutto nel 2022, quando ha conseguito il massimo voto di 5 stelle assegnato dall’ente europeo indipendente Green NCAP. Dacia Spring ha reso la mobilità 100% elettrica accessibile a tutti, rispondendo perfettamente alle esigenze dei clienti. Dai dati ricavati dai servizi connessi emerge che i percorsi quotidiani effettuati dagli utenti di Spring sono in media di 31 km a una velocità di 26 km/h. Nel 75% dei casi, la ricarica è effettuata a domicilio e, nel 66% dei casi, con una presa domestica. Dacia applica la sua strategia di estensione del territorio al mercato dei veicoli 100% elettrici proponendo l’allestimento Extreme su Spring. Spring può così contare sul design specifico dell’allestimento Extreme con l’inedita motorizzazione Electric 65. E’ destinata ai clienti alla ricerca di maggiori prestazioni, piacere di guida e versatilità. Offre più potenza (65 cv/48 kW) rispetto a Spring Electric 45 (45 cv/33 kW), che resta disponibile nell’allestimento Essential. La coppia trasmessa alle ruote è superiore e offre maggiore dinamicità nei regimi di partenza in città e di immissione nelle strade a percorrenza veloce. Il nuovo motore Electric 65 si contraddistingue, in particolare, per il maggior regime di rotazione, 14.700 giri/minuto, contro 8.500 giri/minuto per l’Electric 45, tutto a vantaggio della potenza. La nuova definizione tecnica del riduttore, dove il rapporto di riduzione passa da 7,162 a 12,057, aumenta la coppia effettivamente trasmessa alle ruote motrici. In città accelera da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi, ossia 1,9 secondi di meno rispetto alla versione 45. Su strada, il tempo di ripresa necessario per passare da 80 a 120 km/h è quasi dimezzato (13,5 secondi contro 26 secondi). Offre un’autonomia di 220 km in ciclo misto WLTP e 305 km in ciclo WLTP City. Dacia Spring Extreme Electric 65 è già disponibile al prezzo di 23.200 euro (escluso ecobonus). Dacia Spring Essential Electric 45 è sempre venduta al prezzo di 21.450 euro (escluso ecobonus).

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

