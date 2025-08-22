“Con loro come loro: storie di donne e bambini in fuga”: presentato a Capri il libro di Gennaro Giudetti

di Marco Milano

Alla Fondazione Serena Messanelli Zweig in programma il prossimo 28 agosto la presentazione del libro di Gennaro Giudetti “Con Loro come Loro, storie di donne e bambini in fuga”. Il polo culturale caprese che ha sede a pochi passi dalla piazzetta ospiterà la presentazione del libro edito dalle “Edizioni Paoline”, scritto da Gennaro Giudetti insieme alla giornalista Angela Iantosca. Un appuntamento intenso e attuale, che vedrà la partecipazione dello stesso Gennaro Giudetti, operatore umanitario dell’Oms, impegnato da oltre quindici anni in contesti di guerra ed emergenza, (è stato in Afghanistan, Siria Yemen Congo Repubblica centrafricana, Haiti, ha lavorato anche nelle operazioni di ricerca salvataggi in mare del Mar Mediterraneo), ed attualmente a Gaza. Nel volume “protagonista” dell’evento caprese e, già vincitore del Premio Giornalistico “Nadia Toffa”, Giudetti “racconta la realtà di donne e bambini in fuga dai conflitti, offrendo un punto di vista umano e diretto su drammi troppo spesso ridotti a numeri. Un ritratto toccante dei suoi anni vissuti accanto a chi è considerato ultimo”. Il libro ha ricevuto una postfazione di Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo e nota attivista per i diritti umani, e nella nuova, seconda edizione ampliata, include un capitolo inedito dedicato a Gaza oggi. Durante l’incontro alla Fondazione Serena Messanelli Zweig interverrà Mons. Vincenzo De Gregorio, con un approfondimento storico-religioso sul conflitto in Palestina, mentre a moderare sarà Renato Esposito. Sarà data possibilità di acquistare il libro in loco e i proventi andranno interamente in beneficenza a Operazione Colomba, corpo civile di pace impegnato nei luoghi di conflitto.