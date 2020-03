Con Nissan LEAF e+ una settimana senza ricaricare

Nissan Leaf è la regina delle vetture elettriche e anche per il 2020 si confermerà senza dubbio la più venduta nel mondo. Gustarsi la guida nell’assoluto silenzio del suo motore da 217 cavalli è il suo grande punto di forza. La versione da noi provata è la e+Tekna 62KWh che rispetto alla 40KWh, oltre ad avere una maggiore potenza ha anche una maggiore autonomia (+43% con una singola carica) portata a 385 chilometri, garantendo un’accelerazione da 0-100 km/h in 6″9. Nissan LEAF e+ consente di effettuare il tragitto casa-lavoro di oltre 75 km al giorno per un’intera settimana lavorativa o fino a 385 km con singola carica. Oppure grazie al programma di sviluppo rete elettrica che Nissan sta implementando, è ora possibile aggiungere una sola ricarica e arrivare a percorrere fino a oltre 770 km, utilizzando una delle 83 colonnine Fast Charge installate presso la rete delle concessionarie Nissan in tutta Italia. La nuova versione LEAF e+ presenta anche nuove funzioni di connettività, per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti.

Si tratta di nuovi servizi da TomTom LIVE che offre informazioni sul traffico e sui percorsi alla navigazione door-to-door, al localizzatore di auto, al controllo delle luci e del clacson, all’accensione a distanza del climatizzatore e della ricarica, fino al supporto e assistenza Nissan. Il tutto a portata di smartphone sull’app NissanConnect Services. A fare la differenza con le altre vetture elettriche del segmento in vendita in Europa sono le esclusive tecnologie e-Pedal e ProPilot. Quest’ultimo è il sistema avanzato di assistenza per una guida più sicura e confortevole. La tecnologia e-Pedal, infatti, consente al guidatore di partire, accelerare, decelerare e fermarsi semplicemente regolando la pressione sul pedale dell’acceleratore. Il ProPilot Park, invece, ti aiuta nelle manovre di parcheggio. Il sistema controlla accelerazione, frenata, sterzo e cambio marcia, eseguendo direttamente il parcheggio. In ogni caso, la presenza di quattro telecamere danno al guidatore una visione a 360° che consentono ogni genere di manovra in tutta sicurezza.

La nuova Leaf, poi, incarna la visione Nissan Intelligent Mobility che offre una maggiore autonomia, fino a 385 km con una sola ricarica, grazie al Nissan Intelliget Power con una potenza di 217 cavalli ed una coppia di 340 Nm con un netto miglioramento dell’accelerazione, con una velocità massima di 157 Km/h autolimitata. La batteria agli ioni di litio con una capacità di 62 kWh ha un tempo di ricarica rapida fino all’80% in soli 40 minuti. La guida è fluida, senza “vuoti” schiacciando l’acceleratore, con la sempre sorprendente silenziosità e il solo “rumore” delle ruote sull’asfalto. Provata nelle prime ore del mattino in una delle strade più caotiche della città, ci siamo gustati il cinguettio degli uccellini sugli alberi che incorniciavano il viale. Cerchi in lega da 17″, vetri privacy, specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria, regolabili elettricamente e richiudibili automaticamente, montante nero lucido, fari fendinebbia anteriori, fari a LED autolivellanti con sistema intelligente di inseguimento della traiettoria, fari abbaglianti automatici, maniglie cromate, sportello per la ricarica con illuminazione.

Negli interni troviamo display HD a colori da 7″ integrato nel quadro strumenti e tachimetro analogico, sedili pelle, volante in pelle con comandi integrati, cruscotto con rifiniture tecniche, sedili anteriori con tasche posteriori, sedile passeggero reclinabile e con scorrimento manuale, sedili posteriori ripiegabili (60/40), bracciolo guidatore. Sul fronte del comfort e della praticita’: Nissan intelligent Key con pulsante di avviamento, freno di stazionamento elettrico, retrovisore con funzione antiabbagliamento automatica, climatizzatore automatico con pompa di calore, fari automatici crepuscolari e dispositivo “Follow me home”, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, alette parasole con illuminazione, sterzo a inclinazione regolabile, presa da 12V + USB. Audio e tecnologia: e-Pedal, ProPILOT, Intelligent Cruise Control, navigatore da 7″ con sistemi Apple Car Play ed Android Auto, Around View Monitor, sistema audio Premium Bose con 7 altoparlanti, USB, AUX, Bluetooth e lettore CD, computer di bordo con indicatori di consumo energetico medio e instantaneo, retrocamera per il parcheggio, sistema di frenata rigenerativa. 35.000 euro il prezzo chiavi in mano con allestimento N-Connecta al netto dei 6.000 euro di ecobonus previsti in caso di rottamazione e dell’incentivo Nissan.

