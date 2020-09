Con Opel Corsa-E guidatore e passeggeri sono sempre connessi

Guidatore e passeggeri con nuova Opel Corsa-e possono viaggiare sempre connessi, Questo grazie ai sistemi di infotainment Multimedia Navi con schermo da 7 pollici e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 10″, che integrano il nuovo servizio telematico Opel Connect con cui è possibile gestire funzioni utili come la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale o il collegamento diretto con il soccorso stradale. Grazie a Opel Connect, inoltre, se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza “eCall” viene fatta partire automaticamente. Nuova Opel Corsa-e permette di ricaricare lo smartphone compatibile in modo automatico. Una volta a bordo, basta appoggiarlo nel vano portaoggetti che è dotato di ricarica wireless. Apple CarPlay o Android Auto sono standard e permettono di controllare funzioni e contenuti dello smartphone dal grande schermo touch o con i comandi vocali, per non distrarre chi è alla guida e assicurare sempre, in ogni situazione, il massimo della sicurezza.

