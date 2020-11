Con Suzuki Smart Meet l’appuntamento si prenota online

Dal 23 novembre, con Suzuki Smart Meet è possibile prenotare online, oltre a una videochiamata, anche un appuntamento fisico o una telefonata con i Concessionari Suzuki. Il contatto tra Cliente e Concessionaria diventa quindi sempre più “Smart”, ottimizzando i tempi e garantendo totale sicurezza e comfort. Grazie all’innovativa piattaforma realizzata da Suzuki, infatti, è possibile visualizzare l’agenda virtuale delle Concessionarie Suzuki online, in tempo reale. Prenotare un appuntamento a distanza scegliendo tra una telefonata o una videochiamata, optando in base alle proprie preferenze per WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Google Meet e Zoom. Prenotare un appuntamento fisico. Tramite prenotazione l’accesso in Concessionaria viene assicurato in via preferenziale.

Oltre a indicare la modalità scelta per interagire con il Concessionario, attraverso Suzuki Smart Meet il Cliente può anticipare quali temi intende affrontare durante la call o l’incontro. E’ possibile richiedere informazioni su uno specifico modello o sulle soluzioni finanziare disponibili per i Clienti Suzuki, approfondire le caratteristiche di una Tecnologia o richiedere la valutazione dell’usato mostrandolo anche a distanza con una videochiamata. In questo modo, sedendosi virtualmente o fisicamente alla scrivania del Concessionario, ogni Cliente può trovare subito una risposta alle Sue domande.

Suzuki Smart Meet si integra alla perfezione con un altro strumento innovativo introdotto di recente: Suzuki Smart Buy. Questo è un sistema di prenotazione online facile da usare e molto conveniente, messo a punto dal marchio giapponese sfruttando la sua grande esperienza nella vendita in internet di varie versioni Web Edition. Con Suzuki Smart Buy gli utenti possono collegarsi a qualsiasi ora e da ogni luogo alla piattaforma di e-commerce shop.suzuki.it e prenotare un’auto, una moto o un motore fuoribordo a condizioni trasparenti e vantaggiose.

(ITALPRESS).