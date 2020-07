Con Test Drive Valet provi a domicilio le vetture del marchio DS

L’esclusivo approccio DS Automobiles, costantemente concentrato nello sviluppare servizi premium, continua a perseguire l’obiettivo di una relazione che si modella in base alle preferenze individuali dei clienti. Da qui nasce l’idea del servizio DS Test Drive Valet. L’esclusiva rete dei DS Store, porta d’ingresso verso l’eleganza e il savoir-faire del mondo DS, rimane il punto di riferimento per il primo contatto, che può essere fisico, telefonico oppure online. Dopo questo primo contatto, le successive comunicazioni prevedono lo scambio della modulistica per via telematica, ad iniziare dalla modulistica che riguarda la fruizione di questo servizio. Dopo l’indispensabile scambio di documentazione, viene concordata la consegna della vettura per test, che può avvenire all’indirizzo scelto dal cliente, che può essere il domicilio, piuttosto che il luogo di lavoro per sfruttare, per esempio, la pausa pranzo per un test drive.

All’indirizzo e orario concordati, verrà recapitata una vettura opportunamente sanificata, ad iniziare dall’impianto di condizionamento e l’intero abitacolo. Al momento della consegna, che avviene rispettando tutte le norme di distanziamento sociale, viene anche esibito un documento di garanzia dell’avvenuta sanificazione, ad ulteriore prova del rispetto di tutte le modalità sanitarie previste. Nel contempo, viene consegnato al cliente il Kit che include una mascherina e il gel/salviettine disinfettanti, mentre un’analoga sanificazione riguarderà la vettura al termine del test drive. A prescindere dalle attuali esigenze sanitarie, il servizio di Test Drive Valet è una iniziativa destinata a proseguire, poichè le sue prerogative sono legate alla volontà di realizzare valore aggiunto. La sua esclusività, punta infatti a rendere speciale la relazione con chi sceglie un modello della gamma DS.

