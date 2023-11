Con “Wish” Disney per i suoi 100 anni celebra i sogni

Il film d’animazione nei cinema dal 21 dicembre

Roma, 20 nov. (askanews) – Nell’anno del suo centesimo anniversario Disney porta al cinema dal 21 dicembre “Wish”, diretto dal regista di “Frozen” Chris Buck e da Fawn Veerasunthorn. La protagonista del film d’animazione è una ragazza di 17 anni che non lascia al destino il proprio futuro ma con volontà e coraggio riesce a realizzare i propri sogni e a sconfiggere un potente.La brillante sognatrice, doppiata da Gaia in italiano, si chiama Asha e vive nel Regno di Rosas. La ragazza esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme Asha e Star affronteranno il sovrano di Rosas, il Re Magnifico doppiato da Michele Riondino, e compiranno una grande impresa, come spiegano i registi.”Asha sicuramente ha la determinazione, il coraggio, la volontà di ottenere ciò che desidera di tante eroine di Disney. Chiunque può riconoscersi in Asha: è una ragazza normale, che ama la propria famiglia, gli amici. Ha però questa compito da portare avanti, e sfidando un potente capisce il proprio potere e scopre di avere capacità di leadership che non conosceva”.Sogni, aspirazioni, desideri, obiettivi, sfide sono al centro del film d’animazione Disney di questo Natale.”Un sogno è qualcosa che ti porti dentro, ma i desideri li dici ad alta voce, qui si cantano ad alta voce. Comportano un’azione, vengono comunicati ad altri, che, come in questo caso, possono aiutarti a raggiungerli”.