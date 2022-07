Conad, 2,8 mld per digitalizzazione e sostenibilità

Conad mette in campo un piano di investimenti diper il triennio 2022-2024. Fondi destinati all’ammodernamento dei punti vendita, allae alla. Prevista implementazione di unaper la gestione dell’e-commerce e per lo sviluppo di un’ampia gamma di servizi per l’alimentazione, la persona, la famiglia e la casa. “Per noi sostenibilità significa anche dare aiuto alle Comunità in cui operiamo: per questo siamo in prima linea perdei rincari delle materie prime ai clienti. Lo facciamo con i nostri prodotti a marchio e con l’operazione, un paniere che offre centinaia di prodotti indispensabili a prezzi ribassati e con una qualità che non teme confronti”. Lo dice l’a.d. di Conad