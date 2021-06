Conad al fianco Lega Filo D’Oro per costruzione nuovo Centro Nazionale

BOLOGNA (ITALPRESS) – Per il quarto anno consecutivo, continua la collaborazione di Conad, leader della GDO in Italia, con Fondazione Lega del Filo D’Oro Onlus, in prima linea per assistere le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie.

Quest’anno il contributo versato dai clienti Conad attraverso la donazione dei punti maturati con la spesa, permetterà di terminare le residenze per gli ospiti del Centro Nazionale della Fondazione, raggiungendo un altro importante traguardo per la realizzazione della nuova struttura.

La generosa risposta di clienti e cooperative negli scorsi anni ha già restituito ottimi risultati contribuendo, a partire dal 2018, alla costruzione di residenze destinate alle famiglie per poi proseguire nel sostegno di percorsi di intervento precoce dedicati ai bambini dagli 0 ai 4 anni nel 2019. L’anno scorso, invece, è stata finanziata la costruzione della nuova mensa dedicata agli ospiti raccogliendo per l’iniziativa oltre 1 milione di euro.

“E’ grazie a partnership di valore come quella con la Lega del Filo d’Oro che noi di Conad Sosteniamo il Futuro. Abbiamo a cuore il futuro delle Comunità in cui operiamo, in particolare delle persone che ne hanno più bisogno. Siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto e siamo grati ai nostri clienti. E’ grazie al loro contributo che questa iniziativa ha preso forma e garantisce un futuro più sereno a bambini, giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali e alle loro famiglie” – afferma Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad – “Il sostegno alla Lega del Filo d’Oro è dimostrazione di quanto sia importante sviluppare all’interno del punto vendita azioni virtuose che prevedano il diretto coinvolgimento dei nostri clienti. Siamo consapevoli che per essere sostenibili, anche dal punto di vista sociale, le parole chiave sono partecipazione e inclusività; in questo, i nostri negozi svolgono un ruolo fondamentale, piattaforme relazionali dove soci e clienti collaborano per alimentare le forze positive della Comunità”.L’iniziativa è solo una delle tante azioni a sostegno delle persone e delle comunità all’interno della strategia di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”. Una cornice che oltre a raccogliere l’impegno per altre due dimensioni fondamentali per il Sistema Paese – come ambiente e risorse e imprese e territorio – contribuisce concretamente nel promuovere la partecipazione e l’inclusività, supportando la crescita e il benessere della Comunità in cui opera ogni giorno e distribuendo risorse attraverso una serie di iniziative nazionali e locali, in stretto coordinamento con le associazioni presenti nel territorio. “Il nuovo Centro Nazionale è il progetto più grande mai realizzato dalla Lega del Filo d’Oro e grazie anche al contributo di un partner di rilievo come Conad, delle sue cooperative e dei suoi clienti che hanno aderito al progetto, potremo mettere a disposizione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali una struttura d’avanguardia in Europa per la loro assistenza e riabilitazione” – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus.

