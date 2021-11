Conad con la collezione Thun sostiene gli ospedali pediatrici

ROMA (ITALPRESS) – PAC 2000A Conad consapevole del ruolo che ricopre nelle comunità in cui opera tutti i giorni promuove “Un piccolo gesto per un grande progetto di solidarietà” in collaborazione con THUN. In tutti i punti vendita Conad aderenti delle regioni di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia a partire dal 1° novembre e fino al 12 dicembre, ogni 15 euro di spesa, offre ai propri clienti la possibilità di acquistare uno dei 20 soggetti natalizi THUN da collezionare per l’addobbo e la decorazione al prezzo di 1.50 euro. Per ogni acquisto, PAC 2000A Conad devolverà 50 centesimi a sostegno di progetti che riguardano i reparti pediatrici di cinque ospedali: l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il Reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale di Perugia attraverso l’associazione AULCI, l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli, l’Azienda ospedaliera di Cosenza e l’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” ARNAS Civico di Palermo.

L’impegno a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano dichiara Danilo Toppetti amministratore delegato di PAC 2000A Conad.

La solidarietà abbraccerà anche la sostenibilità ambientale con la “THUN Collection”. Questo collezionamento si caratterizza per una spiccata attenzione all’ambiente: I pendenti natalizi sono in legno di Betulla proveniente da coltivazioni sostenibili FSC ed anche i capi in spugna per il bagno proposti per il collezionamento sono in PET riciclato proveniente da bottiglie di plastica, come quelle dell’acqua minerale. Un piccolo gesto per sensibilizzare i clienti alla tutela e alla salvaguardia ambientale.

(ITALPRESS).