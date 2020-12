Conad conclude acquisizione di Auchan, ma ci sono 500 esuberi

Si conclude l’operazione Auchan per Conad “come già annunciato”, rivendica l’a.d. Francesco Pugliese il 10 dicembre illustrando i dati del preconsuntivo del gruppo cooperativo. L’amministratore delegato, in questo ambito, traccia un quadro degli esuberi delle recenti crisi a livello nazionale proprio per enfatizzare l’operazione Auchan: “L’anno scorso di questi tempi erano in piedi diverse crisi, 6.000 persone in Alitalia, 6.000 persone in Ilva, c’era Mercatone Uno con 1.500 persone e la Electrolux a Napoli, oltre appunto a Auchan con 6.200 persone. A distanza di 12 mesi, tutte le altre crisi sono ancora in piedi e hanno tutte quegli esuberi, senza alcuna pianificazione di intervento. La situazione di Auchan – puntualizza Pugliese – è invece al di sotto di quanto avevamo dichiarato. Quello che avevamo promesso, l’abbiamo fatto, in un anno difficile, anche per ottenere le licenze di ristrutturazione dei punti vendita, visto che gli ipermercati Auchan erano tutti oltre i 10.000 metri quadri, li abbiamo ridotti alla taglia più consona di 6.000 metri quadri. Avevamo quegli esuberi e siamo a 500: contiamo di lavorarci nei primi mesi dell’anno prossimo, attraverso strumenti come la ricollocazione”.