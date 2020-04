Conad e Coop, la denuncia: Girano in rete falsi buoni spesa, non apriteli

Conad e Coop hanno denunciato alla Polizia Postale l’esistenza di falsi buoni spesa che stanno circolando in rete. Nel messaggio si legge “Coop sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di 250 € per sostenere la nazione durante la pandemia di Corona” e ancora “Sbrigati! Raccogli il tuo voucher GRATUITO qui: http://xxxxxxxxxxxxxxx”. Cliccando sul link, il malcapitato consumatore si ritrovava su un falso sito internet di Coop, dove deve inserire i dati anagrafici per ottenere il voucher gratuito. Il Buono però non esiste: l’obiettivo dei truffatori è di sottrarre i dati personali, facendo leva sulle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando durante l’emergenza sanitaria. Anche Conad, come riporta il Fatto Alimentare, ha diffuso un avviso per segnalare ai propri clienti la circolazione via e-mail e WhatsApp di alcuni messaggi truffaldini che sfruttano il nome della catena per sottrarre i dati personali degli utenti. Come nel caso di Coop, i truffatori rimandano a siti che all’apparenza sembrano appartenere a Conad e promettono buoni sconto da utilizzare nei punti vendita o altri vantaggi economici, con messaggi come questo: “Il supermercato Conad ha annunciato che regalerà un coupon gratuito di € 500 durante lo stato di emergenza. Ottieni il tuo coupon all’indirizzo http://xxxxxxxxxxxxxxx”.