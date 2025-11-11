Conad, raccolta di fondi a sostegno del Pausilipon: tornano le Campanelle di Natale

Per il quinto anno consecutivo, PAC 2000A Conad rinnova il suo impegno a sostegno degli ospedali e dei reparti pediatrici in Campania e su tutto il territorio italiano. L’iniziativa nazionale “Facciamo sentire il nostro amore” è attiva fino al 14 dicembre nei punti vendita Conad della regione, con una nuova collezione di Campanelle di Natale ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney.

I clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le campanelle, portando un tocco di magia nelle proprie case durante le feste. Ogni 15 euro di spesa, sarà possibile aggiungere 1,90 euro per ricevere una Campanella di Natale, di cui 50 centesimi saranno destinati al finanziamento di ospedali e reparti pediatrici locali.

La nuova linea comprende 13 soggetti inediti e una sorpresa speciale: la campanella color oro di Disney Topolino, in edizione limitata, pensata per arricchire la raccolta. Realizzate in plastica riciclata (ABS), le campanelle sono versatili: possono diventare dono per i più piccoli, decorazione per l’albero di Natale, segnaposto per la tavola o chiudi pacco per i regali.

Negli ultimi quattro anni, grazie alla generosità dei clienti, PAC 2000A Conad ha raccolto oltre 280.000 euro a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus.

“Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno il nostro impegno a sostegno delle realtà che si dedicano alla cura e al benessere dei più piccoli. Attraverso iniziative come questa, vogliamo essere vicini alle famiglie e contribuire al lavoro di chi, ogni giorno, garantisce assistenza e supporto con professionalità e dedizione. La generosità dei nostri clienti ci permette, anno dopo anno, di affiancare progetti significativi del territorio, confermando il nostro ruolo di impresa attenta ai bisogni delle comunità”, ha dichiarato Fabio Lupo, direttore area Campania di PAC 2000A Conad.

L’iniziativa fa parte di un progetto nazionale avviato da Conad nel 2021. Nelle quattro edizioni precedenti, grazie al coinvolgimento delle comunità in cui opera l’insegna, sono stati raccolti oltre 8 milioni di euro destinati a ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia.