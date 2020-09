Concerti annullati (tra i quali quello di Paul McCartney a Napoli): come riscuotere rimborsi

Le polemiche per l’iniziale mancato rimborso economico avevano coinvolto anche lo stesso Paul McCartney, in disaccordo con la scelta del voucher quale rimborso economico per i concerti annullati. Il bassista dei Beatles avrebbe dovuto tenere dei concerti in Italia, lui come altri artisti e non solo stranieri, poi cancellati a causa dell’emergenza sanitaria. C’era poi stato un passo indietro, con l’annuncio del rimborso monetario, ora sono state diramate le modalità per richiederlo da parte degli organizzatori, in questo caso da D’Alessandro e Galli. “In ossequio alle modifiche introdotte dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ai chiarimenti ottenuti in ordine al suo ambito di applicazione – si legge in una nota – D’Alessandro e Galli conferma la possibilità di procedere con il rimborso monetario per i concerti cancellati a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. Invece, “coloro che hanno già richiesto il rimborso tramite voucher dei biglietti dei concerti di Paul McCartney potranno scegliere se utilizzare il voucher per altri eventi organizzati da D’Alessandro e Galli entro 18 mesi dalla sua emissione oppure richiedere il suo rimborso in denaro. Le richieste di rimborso monetario potranno essere formulate dal 18 Settembre al 17 Ottobre 2020, tutte le informazioni sulla procedura possono essere consultate alla pagina: https://www.ticketone.it/campaign/it/covid-19/“.

Questi i concerti interessati dal provvedimento: Paul McCartney 10 Giugno – Napoli 13 Giugno – Lucca Lenny Kravitz 7 Luglio – Torino 9 Luglio – Mantova 10 Luglio – Perugia HOLLYWOOD Vampires 9 Settembre – Milano D’Alessandro e Galli, inoltre ricordano che “siamo ancora al lavoro per riprogrammare al 2021 i concerti di Yusuf Cat Stevens (Roma e Lucca), Anderson Paak (Lucca), Liam Payne (Roma e Lucca), Lynyrd Skynyrd (Lucca), Patti Smith (Lucca), Lauryn Hill (Roma). Contiamo di diramare a breve comunicazioni ufficiali su questi eventi”.