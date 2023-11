Concerti con Enrico Pieranunzi e Rita Marcotulli per “Keep Talking”

Roma, 13 nov. (askanews) – Ultimi due appuntamenti a cadenza settimanale – il 15 e il 22 novembre – porteranno il pubblico a contatto con colonne della storia del nostro jazz come Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso e Rita Marcotulli, per continuare un dialogo in musica mai scontato: “Keep Talking” per la prima volta nel Teatro di Comunità di Villa Lazzaroni a Roma.

Mercoledì 15 novembre alle 21 l’Enrico Pieranunzi Eurostars Trio in “Jazz and the city”, musiche di Enrico Pieranunzi, con Enrico Pieranunzi al pianoforte, Andrè Ceccarelli alla batteria e Thomas Fonnesbaek al contrabbasso. Mercoledì 22 novembre, alle 21 sarà la volta di “Around Gershwin” con Giovanni Tommaso al contrabbasso, Rita Marcotulli al pianoforte Alessandro Paternesi alla batteria.

Grazie alla ripresa dello spettacolo dal vivo e grazie al bando “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro 2023” di Roma Capitale, “Keep Talking” torna diventando un’esperienza di vita reale con il pubblico in presenza.

Nella nuova sede di Villa Lazzaroni, ottenuta grazie al patrocinio del Municipio VII di Roma, e al suo teatro di comunità (Accesso da Via Appia Nuova 522 e da Via Tommaso Fortifiocca 71, Roma) si terranno i concerti-incontro aperti a tutti, preceduti alle 18 nella Sala Consiliare sempre della splendida villa ottocentesca, dai concerti gratuiti delle scuole di musica del territorio, proprio per ricreare sempre più forte un legame tra gli abitanti di Roma e l’offerta divulgativa e culturale del giovane team Promu.

Il progetto, il cui nome è ispirato al brano dei Pink Floyd, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2023 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

I dialoghi post concerto verranno guidati dai giornalisti e divulgatori di Radio Rai3 Valentina Lo Surdo e Arturo Stalteri, tra le voci più amate ed esperte del repertorio colto in Italia.

Biglietti 10 Euro acquistabili online al link Articketing e in loco. Per maggiori informazioni: info@promu.it / tel: +39 3664143217