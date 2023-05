Concerto 1 maggio, Ambra commossa per Lorenzo: “Morto di lavoro” – Video

(Adnkronos) – Ambra Angiolini, visibilmente commossa, apre il concertone del Primo Maggio 2023 ricordando Lorenzo Parelli, studente friulano che a gennaio 2022, a soli 18 anni, è morto in fabbrica nell’ultimo giorno dell’alternanza scuola-lavoro. “Lorenzo muore nella prima sillaba della parola futuro, perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai, morto durante l’orario scolastico e questo nemmeno la costituzione poteva prevederlo. Paga con la vita, senza ancora essere stato pagato da nessuno. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante. Abbiatene cura, perché voi potete sempre cambiare le cose. Le sconfitte lasciatele a noi. E perché nessun Lorenzo muoia più nella parola futuro, chiamo qui Maria Elena e Dino Parelli, la mamma e il papà di Lorenzo”, dice Ambra, invitando sul palco i genitori del ragazzo. (immagini raiplay.it)