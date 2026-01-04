Concerto dell’Epifania, da Napoli la 31esima edizione 

Torna, martedì 6 gennaio, in seconda serata su Rai 1, con la conduzione di Arianna Ciampoli e con la partecipazione di Pino Strabioli, il tradizionale Concerto dell’Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. La 31ª edizione, il cui simbolo è una spiga di grano, trova ispirazione nel Messaggio del Santo Padre per l’annuale Giornata Mondiale della Pace, con un invito a rifiutare la logica della violenza e della guerra “verso una pace disarmata e disarmante”.

E il Grano della Pace ricorda, infatti, come una delle istantanee più potenti dell’efferatezza e della disumanità di ogni guerra è proprio nelle fila interminabili di persone inermi che, al confine tra il continuare a vivere e l’iniziare a morire, gridano la loro fame di cibo e di aria, di acqua e di mare, di pace e di terra. Tra gli artisti ospiti della serata, che parte da un omaggio ai 2500 anni della fondazione della Città di Partenope con una coreografia curata da NCDC (Neapolitan Contemporary Dance Company), prodotta da Anna Sorrentino Studio Danza, Anastasio, Antonino, Marco Armani, Rita Ciccarelli, Chiara Civello, Gino Da Vinci, Raphael Gualazzi, Settembre, Fausto Leali, Mafalda Louro, Mavi, Sonia Mosca, Greg Rega, Andrea Sannino, Lina Sastri. L’Orchestra Partenopea di Santa Chiara eseguirà dal vivo i brani musicali con la Direzione del Maestro Adriano Pennino e l’accompagnamento dei coristi dei Flowing Gospel.

L’evento musicale è, come sempre, associato alla consegna degli annuali premi “Nativity in the World 2026”. La Direzione Artistica dell’evento musicale è di Francesco Sorrentino e l’Autore è Giuseppe Reale. Per la Rai la regia delle riprese televisive è di Claudia de Toma, Produttrice Esecutiva Cristina Ambrosi, Referente Editoriale Daniela Attilini.