Concerto meditativo al tramonto con Sorrento Walks

Un concerto meditativo, con i suoni del gong, quello in programma domenica 10 settembre, alle ore 18, a Villa Fiorentino, a Sorrento.

L’iniziativa, organizzata da Ines Ercolano, insegnante di yoga, gong master e sound healer, con la partecipazione di Camilla Mancuso, pianista e flautista, si inserisce negli appuntamenti di Sorrento Walks, il progetto promosso dal Comune di Sorrento e realizzato da Penisolaverde, dedicato agli amanti del trekking e della natura.

“I “bagni di gong” purificano il corpo e la mente, sotto l’influsso di suoni vivi – spiega Ercolano – Il risultato è una ritrovata armonia interiore. Durante queste esperienze, si apre un magico mondo sonoro e i confini del tempo e dello spazio iniziano a svanire. Molte persone descrivono un bagno di gong proprio come un viaggio attraverso lo spazio, come ritrovarsi in un profondo oceano o la sensazione di essere nel grembo materno. Semplicemente ci si stende per un’ora e si riceve un “bagno” di suoni guaritivi. Le vibrazioni interagiscono fortemente con i nostri corpi, pulendo e ringiovanendo le nostre cellule nel loro profondo. Tutte le tensioni sono come lavate via: ci si sente rigenerati e completamente presenti e connessi con il mondo circostante”.

L’occorrente consigliato ai partecipanti è un tappetino yoga e abbigliamento comodo e caldo. Ci saranno inoltre a disposizione delle sedie per chi ha difficoltà a rimanere seduto o sdraiato a terra.

La partecipazione è gratuita e per informazioni è possibile contattare, anche via WhatsApp, il numero 3334859936.