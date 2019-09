Conciliamo, progetti di welfare aziendale: contributi fino a 1,5 milioni di euro

E’ in Gazzetta Ufficiale il bando “#Conciliamo” del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri. Si tratta della possibilità di richiedere contributi da 500mila a 1,5 milioni di euro per la creazione di progetti di welfare aziendale. Sono disponibili in totale risorse per 74 milioni di euro. L’avviso vuole favorire concretamente iniziative aziendali per favorire la natalità, il riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne, l’incremento dell’occupazione femminile, il contrasto dell’abbandono degli anziani, il supporto della famiglia con disabili, la tutela della salute nelle organizzazioni di lavoro. Possono essere ad esempio smart working, versamento dei contributi a orario pieno anche in caso di lavoro part time, formazione specifica per i dipendenti che rientrano dopo un’assenza prolungata; asili aziendali contributi a per asili nido statali, contributi per forme di sanità integrativa.

I richiedenti devono essere imprese o società cooperative con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti in Italia; consorzi e gruppi di impresa, in cui il capofila abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato. Il finanziamento può coprire al massimo l’80% dei costi.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 15 ottobre tramite Pec.