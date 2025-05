Conclave, il cardinale di New York Dolan: Trump vestito da Papa? Non doveva farlo

“Non era buono, spero che non avesse nulla a che fare con questo”. Lo dice il cardinale di New York, Timothy Dolan, elettore nel Conclave, sul post del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, apparso vestito da Papa. Alla domanda se si sia sentito offeso dal gesto del presidente, ha risposto: “Mah, come dicono gli italiani, è stata una brutta figura”.

Il cardinale di New York ha invitato l’assemblea convenuta nella sua chiesa titolare di Roma, Nostra signora di Guadalupe a Monte Mario, a pregare “per i cardinali in Conclave”. Molto breve l’omelia del cardinale vicino al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che non lesina anche qualche battuta umoristica. “Ricordo Papa Francesco e lo amavo molto. E lui spesso diceva a noi preti, non dovete predicare tanto, per cui basta! Grazie!”. Poi, mentre si preparava la colletta, rivolgendosi al parroco e in riferimento alla comunità americana presente in chiesa, ha scherzato: “Don Gianfranco spero che anche gli americani diano qualcosa!”.