Conclave, prove di fumata sulla Sistina. Montato comiglolo

Città del Vaticano, 2 mag. (askanews) – Una squadra di Vigili del fuoco dello Stato della Città del Vaticano è in questo momento sul tetto della Cappella Sistina intenta nei lavori di montaggio del comiglolo che servirà per le fumate durante il Conclave che si aprirà il 7 maggio per l’elezione del nuovo pontefice.

In mattinata, da quanto si apprende, saranno anche effettuate alcune prove per le stesse fumate che, come noto saranno di colore nero o bianco in corrispondenza della non elezione o dell’elezione del Pontefice.