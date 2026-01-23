Concorso Letterario e Racconto Sportivo: Coni lancia i nuovi bandi per autori italiani

Nel solco della tradizione culturale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sono stati emessi i bandi del LX Concorso Letterario e del LV Concorso del Racconto Sportivo. Il Concorso più antico, che ha contribuito negli anni alla produzione letteraria di contenuto sportivo e dato nuovo impulso agli studi specializzati in materia di sport, offre la possibilità agli autori italiani di partecipare, entro il 20 aprile 2026, con le opere editate nel 2025 nelle tre sezioni: 1) Narrativa – libri di poesie, romanzi o raccolte di racconti di pura creazione con argomento sportivo; 2) Saggistica – monografie, studi storico-letterari, biografie e simili, sempre di argomento sportivo; 3) Tecnica – studi specializzati in materia di sport. Il Racconto sportivo si propone di promuovere e divulgare un genere narrativo sempre più diffuso. Chi ha pubblicato un testo nel 2025 e chi ha invece realizzato un’opera inedita potrà inoltrare il proprio racconto, seguendo le indicazioni del bando, entro il 20 aprile 2026. Confermata la presenza del premio “Under 18”, riconosciuto all’autore del miglior racconto sportivo scritto da un giovane nato dopo il 1° gennaio 2008. Per quanto riguarda il concorso giornalistico CONI-USSI, oltre al Premio “Una Penna per lo Sport – Giorgio Tosatti, ai Premi Under 35 e alle sei tradizionali sezioni di riferimento (stampa scritta – cronaca e tecnica, stampa scritta – costume e inchiesta, televisione, desk – televisione, desk – stampa scritta e radio, innovazioni tecnologiche e/o attività multimediale), nell’anno dei Giochi Olimpici Invernali ospitati dal nostro Paese è prevista una sezione “Speciale Milano Cortina 2026”.