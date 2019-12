Concorso “Splendida Matera”: per la saggistica premiato “Il giornalismo culturale del Sud” di Savignano

L’ordine dei medici di Matera ha bandito per il 2019 la prima edizione del concorso letterario nazionale “Splendida Matera”. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 7 dicembre 2019 nell’Auditorium G. Moscati” dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, durante la giornata del medico e dell’odontoiatra in programma dalle ore 9,30.

Consegneranno i premi e le targhe ai vincitori il presidente dell’Ordine dei Medici, Severino Montemurro e Maddalena Bonelli presidente e organizzatrice del premio, entrambi membri della giuria che ha valutato le opere. Gli altricomponenti della giuria: Patrizia Valpiani presidente dell’Associazione medici scrittori italiani, Giovanni Caserta storico e critico letterario, Giovanni

Opere premiate:

1) sezione poesia: “Manfredi” di Vincenzo Mori, “Il candore delle case di pietra” di Mariangela Palladino e “Sassi” di Fiorello Doglia;

2) sezione Narrativa: “H come Hemingway” di Santo Minonne, “Viva l’anarchia” di Franco Truzzi e “La firma sul delitto” di Antonio Genovese;

3) per la sezione saggistica segnalato “Il giornalismo culturale del sud” di Giovanni Savignano.

Ai vincitori sarà consegnata una targa, e se presenti alla cerimonia,un piccolo omaggio, dono di artisti/artigiani lucani.

Nel corso della premiazione saranno lette le poesie e brevi brani dei racconti premiati.