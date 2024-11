Concorso unico regionale per oltre 1.200 operatori sociosanitari in Campania, pubblicato il bando

“Pubblicato il bando del concorso unico regionale per oltre 1.200 operatori sociosanitari con la prevista riserva del 50% dei posti ai lavoratori delle coop sociali: è un primo grande segnale verso chi dopo aver dato un contributo significativo alla nostra sanità negli anni bui del commissariamento e difeso le nostre vite durante il Covid, ora rischiava di venire licenziato”. Lo annunciano in una nota Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del gruppo Misto, e i consiglieri regionali Pasquale Di Fenza e Diego Venanzoni. “Rivendichiamo orgogliosamente – proseguono – l’aver contribuito in maniera decisiva affinché si giungesse ad un risultato del genere, come annunciato ai lavoratori Gesco ricevuti proprio durante l’ultimo consiglio regionale. Messi in sicurezza una parte dei lavoratori, resta da salvaguardare il ruolo del terzo settore nella nostra regione. Per questo auspichiamo che tra Gesco e Asl Napoli 1 possa riprendere un colloquio franco e risolutivo, perché si trovi una strada che consenta di valorizzare e non disperdere un’esperienza trentennale in ambiti delicati, parliamo di persone anziane, disabili, pazienti psichiatrici, affetti da dipendenze gravi, alla cui assistenza gli operatori delle cooperative hanno dato un contributo irrinunciabile”.