Concorsone della Regione Campania, ricorrenti ammessi con riserva

Il Consiglio di Stato conferma l’ammissione con riserva per i ricorrenti al maxi concorso della Regione Campania. E’ quanto stabilito dai giudici amministrativi che, in sede giurisdizionale, hanno accolto dei ricorrenti che si erano rivolti agli avvocati dello studio legale Leone-Fell. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado e l’ammissione con riserva alla prova preselettiva. “L’ordinanza del Consiglio di Stato conferma le nostre censure – fanno sapere gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano che hanno difeso i ricorrenti ammessi con riserva alla preselettiva del concorso Ripam Campania – e accoglie ancora una volta le nostre richieste”. “Siamo lieti di aver ottenuto giustizia per i nostri ricorrenti, che rientrano cosi’ a pieno titolo al concorso – affermano – Questa ulteriore conferma ci fa capire ancora una volta quanto le prove organizzate dal Formez per il concorso Regione Campania siano lacunose e illegittime”. “Garantire la regolarita’ di una selezione – concludono i legali – e’ per noi priorita’ oltre a una vittoria per l’intera comunita’ che potra’ un domani beneficiare di dipendenti pubblici preparati e selezionati e competenti”.