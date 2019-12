Concorsone, Formez replica a De Luca ma la polemica non si spegne

“Formez PA organizza da oltre 25 anni procedure concorsuali che si sono sempre svolte in tempi rapidi, con la massima trasparenza e con soddisfazione da parte delle amministrazioni, fermo restando che i tempi di dette procedure devono essere tali da consentire, in primo luogo per la tutela dei candidati, un corretto e lineare svolgimento di tutte le fasi. Formez è pronto a fornire tutte le informazioni necessarie sul cronoprogramma delle attività e a motivarne ogni passaggio”. Si conclude così la risposta del Formez alle “reiterate accuse provenienti dal presidente della Regione Campania”, come vengono definiti gli ultimi attacchi del presidente De Luca alla struttura che ha organizzato il corso-concorso della Campania per nuove assunzioni nei Comuni della Regione. Nella precisazione, Formez precisa che “l’istituto ha accolto con prontezza e impegno la richiesta che è venuta, alla fine del 2018, dalla Regione Campania, di avviare un concorso territoriale per le amministrazione della regione, nonostante gli impegni istituzionali che già aveva e che avrebbe dovuto assumere nei mesi successivi per la realizzazione del concorsi unici. Il bando è stato pubblicato il 9 luglio, e fino all’ultimo minuto prima della scadenza è stato assicurato un costante supporto ai candidati, rispondendo ad oltre 40.000 richieste, via mail e via social. Le prove preselettive sono state organizzate nel corso del mese di agosto, nonostante non vi fosse nessun obbligo in tal senso previsto nel bando, per evitare che, per problemi logistici, esse dovessero essere spostate all’inizio del 2020”. Il Formez sottolinea anche che “le domande pervenute sono state oltre 1 milione e centomila, per circa 350mila candidati, numeri che hanno comportato un’organizzazione estremamente complessa. Le selezioni degli oltre 140mila candidati effettivi si sono svolte dal 2 al 24 settembre, con due sessioni al giorno per comprimere il più possibile i tempi come richiesto dalla Regione. Il 24 settembre l’amministrazione regionale è stata direttamente informata dal Formez che la pubblicazione degli elenchi degli ammessi sarebbe avvenuta entro il 15 novembre, per la numerosità delle prove da correggere e la concomitanza di altre procedure concorsuali. Effettivamente la pubblicazione degli elenchi è avvenuta tra l’11 novembre e il 2 dicembre, per controlli ulteriori resisi necessarie nelle graduatorie C. Le prove scritte non sono state ancora calendarizzate, perché spetta alla commissione d’esame definire la data per ogni profilo, e i candidati saranno contestualmente e tempestivamente informati non appena esse saranno definite nei termini previsti dal bando”.