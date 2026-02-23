“Condividere l’Innovazione”: come TECNO Group con il progetto SID sta rivoluzionando il mondo della Twin Transition

A un anno dal lancio del progetto SID, Dipartimento di Innovazione Strategica di TECNO Group, la società napoletana leader nel settore SustainTech e pioniera del concetto di Twin Transition in Italia, quotata in Borsa dal 2025, ha fatto un bilancio dei risultati ottenuti.

L’iniziativa SID nasce con l’obiettivo di promuovere l’innovazione sostenibile e la collaborazione tra Università, imprese e istituzioni, valorizzando competenze, ricerca e risultati concreti per l’economia reale e il mondo del lavoro.

Presso l’Innovation Hub Intesa Sanpaolo all’interno dell’Università Federico II di Napoli, l’evento “Condividere l’Innovazione: il primo anno di SID” ha rappresentato l’occasione per tirare le somme a un anno di attività del dipartimento, oltre che per condividere progetti e partnership strategiche sviluppati tra Università, istituzioni finanziarie del calibro di Intesa Sanpaolo e aziende.

“Le motivazioni che ci hanno spinto a costruire SID sono molte – ha spiegato il Presidente e fondatore di TECNO Group Giovanni Lombardi – Innanzitutto oggi la doppia transizione, digitale e sostenibile, non è più un optional per le imprese e i lavoratori. Il progresso tecnologico, l’avanzata dell’intelligenza artificiale e il quadro normativo in tema green e sostenibilità in continuo mutamento impongono la necessità di rivedere i propri modelli di business, ottimizzandoli in chiave digitale e ESG friendly. Ma, per farlo, non bastano claim e promesse astratte, spesso riconducibili a pratiche di greenwashing. Alle aziende occorrono soluzioni integrate, non servizi isolati: serve un approccio SustainTech che combini consulenza, dati e tecnologia”.

E il Dipartimento si propone di fare proprio questo: guidare i processi di innovazione di Tecno identificando strategie, opportunità di business e tecnologie per la transizione sostenibile e digitale, che poi convergeranno in servizi innovativi da proporre alle imprese che sono disposte ad abbracciare il cambiamento in corso e rispondervi attivamente. Ecco perché, nel corso del 2025, dalla sua nascita, SID ha puntato a costruire un network efficiente tra accademia, ricerca e imprese, per garantire alla transizione verso la sostenibilità a 360 gradi un approccio concreto e data oriented.

Tra i risultati di rilievo raggiunti nel primo anno di attività, sicuramente vanta un posto importante l’introduzione di nuovi tools digitali, sia ad uso interno, sia da proporre ai clienti. Ma ancor più un grande lavoro di analisi di mercato e scenario, cui è seguito un miglioramento di posizionamento e un nuovo approccio per lo sviluppo commerciale da parte di TECNO.

“Presentare i risultati ottenuti di fronte a un pubblico interessato e competente è stata una grande soddisfazione – ha proseguito Lombardi – Ancor più lo è stata dividere il palco con il nostro CEO Claudio Colucci, il nostro CFO e CINo Salvatore Amitrano e Giuseppe Nargi, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo Campania, Calabria e Sicilia. Grazie a loro, è stato possibile costruire un momento di dialogo edificante tra anime imprenditoriali, accademiche e attive nel mondo della finanza, portando l’attenzione anche sui risultati della nostra analisi circa l’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel Gruppo Tecno, che oggi rappresenta un tema fondamentale nel nostro mercato. Tanto è vero che si collega a una delle priorità strategiche del prossimo anno, il secondo di attività per il SID: l’Integrazione dell’AI nei processi operativi interni”.