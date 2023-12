Condor, da Ibm il primo chip quantistico: ha gli stessi bit digitali di un normale computer

L’International Business Machines Corporation, azienda statunitense leader nel settore informatico, ha presentato il primo chip quantistico con più di 1.000 qubit, l’equivalente dei bit digitali di un normale computer. L’azienda, inoltre, ha annunciato un’inversione di marcia del proprio focus, che si incentrera’ sul rendere le macchine piu’ resistenti agli errori, piuttosto che di grandi dimensioni. Per anni, IBM ha seguito uno schema d’azione per l’informatica quantistica che prevedeva un raddoppio del numero di qubit ogni anno. Il chip, presentato il 4 dicembre, chiamato Condor, ha 1.121 qubit superconduttori disposti a nido d’ape ed e’ solo l’ultima creazione a seguito delle altre macchine da record, tra cui un chip da 127 qubit nel 2021 e uno da 433 qubit l’anno scorso. I computer quantistici promettono di eseguire alcuni calcoli che sono al di la’ della portata dei computer classici. Lo faranno sfruttando fenomeni esclusivamente quantistici come l’entanglement e la superposizione, che permettono a piu’ qubit di esistere in piu’ stati collettivi contemporaneamente. Ma, questi stati quantistici sono notoriamente volubili e soggetti a errori. I fisici hanno cercato di ovviare a questo problema facendo si’ che diversi qubit fisici, ciascuno codificato in un circuito superconduttore, ad esempio, o in un singolo ione, lavorassero insieme per rappresentare un qubit di informazione, o ‘qubit logico’. Nell’ambito della sua nuova strategia, l’azienda ha anche presentato un chip, chiamato Heron, che ha 133 qubit, ma con un tasso di errore da record, tre volte inferiore a quello del suo precedente processore quantistico.